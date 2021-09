Cinquante ans de succès! – Lova et Martine hissent l’humour au sommet La Fondation vaudoise pour la culture salue du Grand Prix le couple Golovtchiner-Jeanneret, fondateurs de Boulimie. Et décerne 6 autres récompenses. Gérald Cordonier

Lova Golovtchiner et Martine Jeanneret, fondateurs du théâtre Boulimie. Florian Cella

Depuis 1987 et ces premiers honneurs «cantonaux» faits à l’écrivain Étienne Barillier, au compositeur Michel Hostettler et au peintre Jean Lecoultre, il y en a eu des grands noms vaudois salués pour leur talent hors-norme. Godard, Corboz, Jaccottet, Chessex, Dana, Reusser… Au total, une cinquantaine d’artistes, auteurs ou poètes , photographes, comédiens ou metteurs en scène, chorégraphes, chanteurs et réalisateurs. Mais rarement la Fondation vaudoise pour la culture a osé des pas de côté et consacrer des disciplines qui n’ont pas leur muse. Certes, son jury saluait, en 2003, le dessinateur de presse Raymond Burki. Et, en 2018, le bédéaste Cosey. Roulement de tambours! En 2021, elle décerne pour la premier fois son Grand Prix à deux célèbres représentants du monde de… l’humour: Monsieur Lova Golovtchiner et Madame Martine Jeanneret.