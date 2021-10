Confidences et souvenirs – Lova Golovtchiner et Martine Jeanneret ont marqué 50 ans d’humour En plus de cinquante ans de carrière, les fondateurs de Boulimie, Grand prix de l’humour de la Fondation vaudoise pour la culture 2021, ont tracé la route de l’humour romand. Souvenirs. Corinne Jaquiéry

Lova Golovtchiner, croqué et décomposé par le dessinateur de presse Raymond Burki. Burki

«All you need is Lova». Derrière le titre du spectacle, que vient de signer Frédéric Gérard sur la scène de Boulimie, tout un monde. Ce monde – tissé de bonnes formules, de sketchs impertinents teintés d’absurde –, c’est celui que Lova Golovtchiner et Martine Jeanneret ont tissé en cinquante ans de carrière, marquant de leur empreinte le rire romand.

Le duo qui a confondé le Théâtre Boulimie reçoit ce samedi le grand prix de l’humour de la Fondation vaudoise pour la Culture, lors d’une cérémonie qui se déroule au Musée cantonal des beaux-arts.

Confidences et souvenirs de quelques compagnons de route, proches et moins proches, qui ont croisé le chemin de ce couple à la ville et, pendant plus d’un demi-siècle, sur scène.