Réchauffement climatique – L’oxygène est en baisse dans les lacs À cause de la hausse des températures, la concentration d’oxygène dans les eaux de surface des lacs a baissé de 6% en moyenne, en profondeur, le recul est de 20%, selon une étude.

Les lacs de Zurich (photo), de Bienne, de Neuchâtel et de Walenstadt ont été pris en considération dans l’étude sur l’oxygène présent dans les lacs (photo d’illustration). KEYSTONE/Gaetan Bally

Avec le réchauffement climatique, les lacs sont toujours moins bien oxygénés, selon une étude internationale avec participation suisse. Le recul est de trois à neuf fois plus important que dans les mers, selon cette recherche publiée dans la revue Nature.

L’équipe dirigée par Kevin Rose, du Rensselaer Polytechnic Institute (USA), a analysé les données de températures et de concentrations d’oxygène portant sur 393 lacs de latitudes moyennes en Europe et aux États-Unis entre 1941 et 2017.

Son constat: au cours de cette période, la concentration d’oxygène dans les eaux de surface a baissé de 6% en moyenne. En profondeur, le recul est de 20%. Les lacs de Zurich, de Bienne, de Neuchâtel et de Walenstadt ont été pris en considération dans l’étude.

Températures plus élevées

Les scientifiques attribuent ce phénomène aux températures plus élevées. Après le brassage hivernal qui fait descendre les eaux de surface riches en oxygène en profondeur et remonter des eaux riches en nutriments, une stratification thermique se produit durant l’été, avec une couche supérieure chaude.

Or cette stratification intervient toujours plus tôt dans l’année, et les organismes ont donc davantage de temps pour consommer l’oxygène disponible, a expliqué Martin Schmid, co-auteur de ces travaux à l’Institut de recherche sur l’eau Eawag, à Keystone-ATS.

C’est problématique, car il peut se former des zones exemptes d’oxygène où les organismes vivants ne peuvent survivre. C’est le cas par exemple au niveau des sédiments, ce qui met en péril les œufs des poissons et les larves d’insectes, précise le chercheur.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.