Football – LS fait la différence en cinq minutes Deux réussites signées Guessand et Zekhnini peu avant l’heure de jeu ont permis aux Vaudois de prendre le dessus sur Lucerne. André Boschetti, Lausanne

La joie des Lausannois après le deuxième but vaudois. Keystone

Après avoir été longtemps conservateur en Challenge League, Giorgio Contini se plaît désormais à beaucoup changer. Alors que le Lausanne-Sport avait dominé Vaduz, jeudi, lorsqu’il était passé du 4-3-3 à un plus rationnel 3-4-1-2 après la pause, le coach de la Tuilière choisissait de proposer, face au FC Lucerne, une nouvelle fois le même schéma tactique qu’en début de partie au Liechtenstein. Mais avec deux nouveaux défenseurs centraux - Monteiro et Nanizayamo pour Loosli et Jenz -, Bares en lieu et place de Geissmann, blessé, dans l’entrejeu et Zekhnini plutôt que Brazao devant.

Des changements qui n’ont pas empêché les Vaudois de très bien entamer la rencontre puisque après moins de six minutes, Aldin Turkes se retrouvait seul face à Müller suite à un rebond favorable. Une première grosse occasion que l’attaquant galvaudait.

Une erreur que, sur un contre très rapide, Schürpf fut tout près de punir. Excentré sur le côté gauche, le longiligne homme de couloir voyait sa frappe heurter le poteau droit des buts lausannois (8e). Un début de match très animé avec une nette domination de Lausannois qui ont pensé durant quelques secondes bénéficier d’un penalty que leur avait accordé M. Piccolo dans un premier temps. Une décision erronée que l’arbitre modifiait justement grâce à la VAR (12e).

Un petit coup dur qui n’empêchait pas le néo-promu de continuer à multiplier les tentatives. Parfois avec talent, comme lorsqu’une déviation de la tête de Turkes permettait à Zekhnini de s’en aller affronter seul Müller. Un duel que le gardien allemand remportait (24e).

L’erreur de Diaw

Comme une semaine plus tôt contre Saint-Gall, le LS se montrait incapable de prendre les devants malgré plusieurs opportunités. Et comme face aux Brodeurs, il se voyait injustement puni suite à une nouvelle erreur individuelle. Signée Mory Diaw cette fois. Souvent décisif dans le bon sens, le gardien français ratait un dégagement au pied que Schaub pouvait intercepter avant d’offrir à Schürpf un bon ballon que le No 11 de Fabio Celestini ne se privait pas de transformer en or (35e).

Alors que l’on se demandait comment les Vaudois allaient pouvoir enfin réussir à tromper Müller, ils y parvenaient à deux reprises en cinq minutes avec les trois mêmes acteurs. D’abord sur un corner botté par Zekhnini que Flo remettait dans l’axe pour Guessand (52e) puis lorsque Guessand lançait habilement Flo qui centrait pour Zekhnini (57e).

Deux buts qui n’abattaient pourtant pas ce bon FC Lucerne. Au contraire, l’équipe de Fabio Celestini augmentait sa pression sur les buts lausannois. Il fallait même un petit miracle de Diaw face à Schaub (65e) pour que le résultat ne change pas.

Lucerne pressait mais le LS ne se contentait pas de défendre et Nanizayamo puis Turkes à deux reprises manquaient le coup de grâce. Sans conséquences toutefois pour ce valeureux LS.