Football – LS sombre sans combattre face à sa bête noire Comme lors de leur premier déplacement de la saison, les Lausannois ont été battus à la régulière par Bellinzone. Très inquiétant pour une fin de saison qui s’annonce compliquée. André Boschetti

Le Bellinzonais Fabio Dixon prend le meilleur sur le Lausannois Aliou Balde. Ou comment résumer un match en une seule image. Martin Meienberger/freshfocus

Le Lausanne-Sport a-t-il vraiment envie de rejoindre la Super League au terme de cette saison? À voir le peu de conviction et d’enthousiasme affichés vendredi soir face à Bellinzone au Tessin, on peut malheureusement se poser la question. Grandissime favori à un retour immédiat au sein de l’élite en juillet dernier, le club cher à Ineos a beau avoir – largement – le plus gros budget et le meilleur contingent de Challenge League, il ne parvient que beaucoup trop rarement à convaincre. Et encore moins souvent à séduire.