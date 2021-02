Football – LS: un espoir ivoirien au milieu Le Lausanne-Sport a continué son mercato hivernal avec l'engagement de Brahima Ouattara, demi ivoirien de 18 ans. Sport-Center

Le nouvel arrivant. KEYSTONE

La filière ivoirienne marche à plein au Stade de la Tuilière. Le club du RCA Abidjan, partenaire d'Ineos lui aussi, a cédé au LS un troisième élément cette saison, après les arrivées de Trazié Thomas et d'Armel Zohouri à l'automne dernier. Il s'agit de Brahima Ouattara, arrivé ce mardi à Lausanne et qui semble être sous contrat avec la «maison-mère» de l'OGC Nice jusqu’en 2024.

Le club vaudois a une nouvelle fois fait appel à un espoir de la pyramide de son propriétaire britannique. Ouattara a, en effet, fêté ses 18 ans en novembre dernier et a comme référence deux matches de Ligue des champions africaine, un sacre de champion de Côte d'Ivoire auquel il a contribué avec 8 buts et 6 passes décisives et un titre de meilleur espoir de sa division.

«Avec l’arrivée d’un nouvel attaquant dans les prochains jours, le FC Lausanne-Sport devrait ainsi avoir bouclé son mercato», a indiqué le club vaudois, qui a déjà recruté les milieux offensifs Toichi Suzuki et Hicham Mahou durant ce mercato hivernal.