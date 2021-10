CONCOURS | 5 x 2 billets au 1896 & 5 x 2 billets au Corner à gagner – LS vs Lucerne 24 heures et Lausanne Sport vous offrent 5x2 billets pour le «1896» et 5x2 billets pour le «Corner», à l'occasion du match de Lausanne contre le FC Lucerne, le dimanche 31 octobre 2021.

LS vs Lucerne DR

Le 1896 est un espace de 150 places intérieures avec terrasse. Il vous propose du finger food et boissons incluses, qui seront à consommer 90 minutes avant le match et jusqu’à une heure après la fin de la rencontre. Vous accédez à vos places en tribune principale par le rez-de-chaussée.

Le Corner est l’espace événementiel du stade de la Tuilière, situé au deuxième étage. Vous disposerez de spécialités culinaires de saison et boissons à discrétion, à consommer 90 minutes avant le match et jusqu’à une heure après la fin de la rencontre. Parking VIP et accès à vos places en tribune principale.

Participez gratuitement en remplissant le formulaire: