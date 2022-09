Football – LS-Zurich: sous le signe du vintage Afin d’attirer un maximum de spectateurs dimanche à 16 heures à la Tuilière pour son 2e tour de Coupe de Suisse, le Lausanne-Sport mettra sur le marché des maillots et des survêtements honorant la victoire de 1981 contre ce même FC Zurich. Robin Carrel

Les vainqueurs de la Coupe de Suisse 1981 avec l’équipement de l’époque, qui sera réédité. @capture d’écran YouTube.

Depuis la fin des travaux dans son nouveau Stade de la Tuilière, le Lausanne-Sport a inauguré sa nouvelle enceinte en petit comité, puis officiellement. Il y a quelques semaines, c'était son «LSplanade» qui était à l'honneur. Dimanche, contre le FC Zurich, le club vaudois vivra encore une première dans son écrin des Plaines du Loup: le premier match de Coupe de Suisse sur sa pelouse synthétique. Et forcément, là aussi ça se fête.

Depuis sa relégation et l'engagement de Ludovic Magnin, le public vaudois a retrouvé le chemin du stade dans un nombre tout à fait honnête. La dernière rencontre, un derby contre Yverdon-Sport a même attiré plus de 7000 personnes. Ce dimanche, contre le champion de Suisse en titre, l'occasion est belle de convaincre encore plus de monde de venir occuper son dimanche après-midi. D'autant plus qu'une qualification est possible: le FCZ n'a plus la même baraka que la saison dernière et il a dû se déplacer en Norvège, en Europe League, jeudi.

Afin de garnir au maximum ses travées, la formation lausannoise a lancé une opération dont il a le secret et qui appâtera certainement les adeptes du vintage. Le LS a, en effet, lancé la production d'une réédition du maillot et du «training» portés lors de la finale de la Coupe de Suisse de 1981, qui est restée mythique dans l'esprit des anciens. Le 8 juin, sous la houlette de Charly Hertig et Richard Dürr, le Lausanne-Sport avait battu le FC Zurich pour le titre, 4-3 après les prolongations, sur des buts de Kok (47e), Mauron (65e) et un doublé de Crescenzi en l'espace de deux minutes (97e et 98e).

Pour être sûr que les potentiels acheteurs n'oublient pas de consacrer leur dimanche au club phare du canton, la vente de ces maillots et survêtements vintages - l'équipementier était le même il y a 41 ans - seront uniquement réservées aux titulaires d'un abonnement à la Tuilière et à ceux qui auront acheté un billet, comme le rappelle le slogan inventer pour l'occasion: «Le LS, il y a ceux qui en parlent, ceux qui l'aiment et ceux qui le supportent. Dimanche, nous célébrons celles et ceux qui le supportent!» De quoi motiver ceux qui hésitent encore?

Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

