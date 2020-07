Militantisme véhiculé – Luc Barthassat, le chant du motard À la tête du défilé de motos protestant contre les difficultés de circulation à Genève depuis la mise en place de nouvelles voies cyclables, l’ancien conseiller d’État retrouve le combat de terrain et une cause qui l’a toujours passionné. Rencontre. Christophe Passer

Luc Barthassat le 3 juillet dernier dans les rues de Genève, manifestant contre la difficile circulation en ville. Salvatore Di Nolfi/Keystone

Voir Genève et vrombir. L’homme apparaît très en forme, «fait un régime sans alcool», et il est de toute façon plutôt l’heure du café. Luc Barthassat, 59 ans, ancien conseiller d’État PDC, battu en 2018 lors des élections cantonales, porte ce matin un tee-shirt vert militaire avec des inscriptions genre «bad» et «villains».