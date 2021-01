Élections communales – Luc Recordon met un terme à sa carrière politique Le municipal Vert de Jouxtens-Mézery ne se représente pas aux élections communales, ainsi que deux de ses collègues. Il aura siégé 31 ans dans sa commune. Alain Detraz

Luc Recordon, municipal sortant de Jouxtens-Mézery et ancien conseiller aux États (ici en 2018). KEYSTONE

«C’est une page qui se tourne et elle a été longue.» L’ancien conseiller aux États écologiste, Luc Recordon, a décidé de mettre un point final à sa carrière politique. En effet, il ne se présente pas aux élections communales de Jouxtens-Mézery, où il siège depuis 1975. D’abord comme conseiller communal, puis comme municipal depuis 1989. L’Exécutif va ainsi connaître un vrai renouveau, puisque deux de ses collègues ont suivi la même voie.

C’est à Jouxtens-Mézery que Luc Recordon a commencé sa longue carrière politique. Au cours de ses 31 ans de service au sein de l’assemblée communale, l’élu écologiste de la première heure a parcouru presque toutes les travées de l’appareil politique de Suisse. Grand Conseil vaudois, Conseil national et Conseil des États… Luc Recordon s’était retiré de la vie politique fédérale en 2015, battu par Olivier Français aux Etats et cédant sa place à Adèle Thorens Goumaz au National.

«J’ai atteint l’âge de la retraite et il ne faut pas décourager les bonnes volontés lorsqu’elles se présentent.» Luc Recordon, municipal sortant

Élu une dernière fois comme municipal dans sa commune en 2016, il n’a pas de regrets: «J’ai atteint l’âge de la retraite et il ne faut pas décourager les bonnes volontés lorsqu’elles se présentent.» Reste que la Municipalité perdra ainsi son membre le plus éminent, à la fois diplômé en Physique à l’EPFL et docteur en Droit. Dans une commune taxée de riche, plutôt bourgeoise, cet écologiste de la première heure aura aussi été l’un de ses élus les plus atypiques. «Il y a toujours eu une sensibilité verte à Jouxtens», se réjouit toutefois le municipal sortant.

Une campagne à la déchèterie

Il n’est pas le seul à renoncer aux élections du mois de mars. Pierre-Henri Froidevaux et Claude Ramseyer lui emboîtent le pas. Ce coup de sac profite à trois nouveaux candidats figurant sur la liste municipale, ainsi qu’une liste indépendante. Les deux listes affichent des candidates. «On devrait à nouveau avoir une femme à la Municipalité», se réjouit le syndic Serge Roy.

Lui aussi fait partie des anciens, puisqu’il occupe ce siège depuis 1998. Selon Serge Roy, la commune n’a pas connu de difficultés à trouver des candidats pour ces élections. Reste que la crise sanitaire donnera un goût un peu fade à cette campagne. Dans la petite commune dépourvue de bistrot, c’est la déchèterie qui constitue le lieu où l’on se rencontre. «Outre des flyers à distribuer, c’est là que nous allons organiser une information à la population», se désole Serge Roy.