Football – Luca Gazzetta: «Mon frère est encore là. Il me pousse» En novembre dernier, le football suisse laissait partir le Genevois Karim Gazzetta. Son petit frère traverse son deuil au Stade Nyonnais, en Promotion League, dans la douleur et les victoires. Florian Vaney

Luca Gazzetta (en jaune) n’a pas besoin de marquer pour penser à lui: son frère est toujours à ses côtés. Jean-Luc Auboeuf

Luca Gazzetta est-il 300 fois meilleur que toute la Super League réunie? Son activité incessante sur son couloir droit et sa détermination font du jeune homme un sacré poison, en plus d’un latéral difficile à contenir. La réponse, le Genevois ne se sentira pas lésé de l’apprendre, est néanmoins évidente: non. Reste qu’il existe une statistique qui cherche à nous faire croire l’inverse.

Mercredi, c’était soir de choc au sommet à Colovray. Le leader de Promotion League Lucerne II se déplaçait à Nyon avec, dans son car, une surprise: Pascal Loretz, le gamin (19 ans) qui a soufflé la première division suisse en ce début d’année. Le gardien lucernois n’a pas seulement vécu ses débuts dans l’élite, il a traversé un conte de fées, personne ne parvenant à le battre dans le jeu (hors penalties) durant les 616 premières minutes de Super League de sa vie.

Preuve de ce monde footballistique où les vérités sont bien peu de chose, la réalité de mercredi n’avait plus rien à voir avec ça: le Stade Nyonnais lui a passé cinq buts (victoire 5-2). Le premier? Tombé après moins de deux minutes des pieds de Luca Gazzetta. C’est plus de 300 fois plus vite que toute la Super League. C’est sa première réussite de la saison. Et, bien plus que tout ça, c’est surtout un clin d’œil touchant du destin.

«J’avance, en sachant que Karim me regarde de là-haut, en sentant qu’il me pousse. C’est aussi pour ça que je n’ai pas tout laissé tomber: il aurait voulu que je continue.» Luca Gazzetta, joueur du Stade Nyonnais.

Dans la mêlée qui s’est formée autour de lui dans l’instant suivant sa frappe victorieuse, il y avait un peu plus que les émotions d’une équipe qui célèbre un but. Les événements peuvent bien remonter à novembre dernier, Luca Gazzetta reste un homme endeuillé, un petit frère esseulé, un joueur qui trouve en ses partenaires un moyen de remonter la pente.

«Un moment spécial»

Naturellement, un goal de Luca, ça fait remonter à la surface des esprits la disparition de Karim, attachant footballeur formé et passé par Servette, puis Stade Lausanne et Neuchâtel Xamax. «Le moment était spécial, oui… Mais au fond, il n’y a pas besoin d’un but pour que je pense à lui. Il est encore tout le temps avec moi.»

Karim Gazzetta, passé notamment par Stade Lausanne Ouchy, est décédé en novembre 2022. Il avait 27 ans. PATRICK MARTIN/24HEURES

Dans les apparences, le défenseur nyonnais donne le change. Sa performance face à l’impressionnante réserve lucernoise s’est voulue exemplaire, ses sourires sur le banc une fois la victoire acquise suggéraient une forme de tranquillité d’esprit, ses discussions au bord du terrain après la partie aussi. «Je mentirais si je disais que c’était facile, que tout va bien. Ce n’est pas le cas. J’avance, en sachant que Karim me regarde de là-haut, en sentant qu’il me pousse. C’est aussi pour ça que je n’ai pas tout laissé tomber: il aurait voulu que je continue.»

Alors le Genevois arpente les terrains de Promotion League en même temps que le chemin du deuil. Pour lui, cela signifie aussi la voie de l’indépendance. «Mon grand frère, ça a toujours été le modèle. Tout ce qu’il faisait, je l’imitais.» Les portes de la Challenge League, où Karim Gazzetta a disputé 183 matches, ne demandent qu’à s’ouvrir à lui.

Florian Vaney est journaliste au sein de la rédaction de Sport-Center depuis 2019. Formé dans la presse régionale, il suit de près le football suisse, de la 5e ligue à la Super League. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.