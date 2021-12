Grande interview – Luca Guadagnino, un discret prodige du cinéma Le réalisateur italien a reçu le Geneva Award au dernier GIFF. L’occasion unique de rencontrer cet auteur réputé difficile et exigeant, passé dans la cour des grands depuis «Call Me By Your Name». Pascal Gavillet

Le réalisateur italien Luca Guadagnino, en 2020 à Venise. GIAN MATTIA D’ALBERTO

Les tentatives pour l’interviewer avaient jusque-là été vaines. À la Mostra de Venise, où il a présenté plusieurs films, «A Bigger Splash» puis «Suspiria», notamment, Luca Guadagnino, enfant chéri et prodige du cinéma italien, est une star. Il a fallu qu’il vienne à Genève, au GIFF plus précisément, afin d’y recevoir un prix il y a quelques semaines, pour qu’on puisse enfin décrocher un entretien. Il n’en donnera que quatre à Genève et on le sent exigeant, même s’il se montre affable et disert, sauf sur certains points délicats. Pour des questions de commodité, on décide de conduire la discussion en italien, ce que manifestement il apprécie.