Football – 2e ligue inter – Luca Micheli: «Il faut y croire un peu plus, pour tout le monde» Concordia, néo-promu, transpire en ce début de saison. Il a conquis au courage son deuxième point de l’exercice samedi à UGS (2-2). Jean-Luc Auboeuf

Concordia attendait la 2e ligue inter depuis si longtemps. Ces finales ratées contre Echichens en 2015, l’abandon de la saison en 2020 alors que les Lausannois étaient en tête, toutes ces années à jouer les premiers rôles, mais jamais LE premier. Et voilà qu’elle est là, enfin. Mais qu’elle est dure, surtout!

C’est que Concordia n’a pas changé grand-chose à sa manière de fonctionner. Le nombre d’entraînements n’a pas bougé, l’équipe est quasiment la même, on ne parle pas plus d’argent aujourd’hui qu’hier, et ceux qui veulent profiter de leurs vacances quitte à manquer une semaine ou deux de préparation sont tout à fait libres de le faire. «Si bien qu’on a vécu un été où tout le monde n’était pas là au même moment», glisse Luca Micheli dans une interview vidéo à retrouver plus haut.

Fatalement, le saut allait être douloureux. Il l’est sans doute un tout petit peu moins à présent que ce même Luca Micheli a eu la bonne idée d’arracher le match nul à la 92e samedi à UGS. Les hommes de Pablo Soutullo ont montré un courage certain pour gratter leur deuxième point de l’exercice. «À la pause, à 2-0, on s’est dit qu’on était au niveau. Qu’on perde 4-0, plus, peu importe», lance le latéral. Naim El Houss avait inscrit le 2-1 peu après l’heure de jeu.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.