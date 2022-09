Automobilisme, endurance – Lucas Légeret brille sur le circuit de Hockenheim Le pilote de Blonay a remporté une victoire probante avec ses coéquipiers du Saintéloc Junior Team, en GT World Challenge Europe. Pierre-Alain Schlosser

Lucas Légeret (au centre) exulte, en compagnie de ses coéquipiers Christopher Mies (à gauche) et Patric Niederhauser. DAVY DELIEN/LDD

Saison après saison, Lucas Légeret ne cesse de réaliser des prouesses. Déjà engagé dans le championnat LMP3 à 15 ans et demi, ce phénomène de précocité avait participé aux 24 Heures du Mans à 19 ans à peine. Ce week-end encore, le pilote de 21 ans a réussi un bel exploit. Il a remporté un succès marquant dans sa carrière sur le circuit allemand de Hockenheim. L’Audi R8 LMS GT3 No 25 qu’il conduisait avec ses coéquipiers Christopher Mies (All) et Patric Niederhauser (Sui) a franchi l’arrivée en tête, après 101 tours.