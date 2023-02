CONCOURS | 5 x 2 billets à gagner – Lucas Vuilleumier – Rien prouvé 24 heures vous offre 5 x 2 billets pour Lucas Vuilleumier le vendredi 22 mars 2023 à 19h au Théâtre Boulimie.

Lucas Vuilleumier – Rien prouvé DR

Vous n’êtes pas au courant? Lucas est homo! Alors, évidemment, rien de grave… Mais pour la dizaine de personnages invités dans les 23 sketches de «Rien prouvé», il faut quand même se faire à l’idée… Et puis, au final… Soulagement! Car sa Maman a toujours le droit de reprocher à Lucas de ne s’habiller qu’en noir, de rêvasser, de vouloir une vie d’artiste au lieu d’obtenir un vrai diplôme, de n’avoir encore rien prouvé… Désormais il n’y a qu’une seule chose où on ne peut pas tellement lui en vouloir: c’est qu’il préfère les garçons. Ça, il n’y peut rien.

Ceci dit, c’est pas comme si on avait uniquement un coming out à gérer, dans cette famille bourgeoise un peu excentrique… Il y a aussi cette fondue chinoise choisie à la place de la dinde de Noël, l’enterrement de la tante Antoinette, l’écriture «intrusive», les disques de Michel Fugain qu’il faudra passer aux 60 ans de Maman et, bien sûr, les parties de Scrabble au Club Med de Marrakech…

Rien n’est futile. Tout est grave… La famille, quoi.

Textes et jeu: Lucas Vuilleumier

Collaboration artistique: Cédric Dorier

Informations complémentaires: theatreboulimie.com

Participez gratuitement, jusqu’au mardi 28 février 2023 à midi, en remplissant le formulaire: