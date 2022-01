Humour et théâtre – Lucas Vuilleumier se révèle en comédien décoiffant

Sans contexte, Lucas Vuilleumier a bien fait d’oser la scène. Démentant le titre de son spectacle («Rien prouvé»), l’auteur et journaliste culturel – remarqué durant le confinement pour la chronique web hebdomadaire «Un confinement avec Maman» – réussit son baptême du feu, en incarnant plusieurs personnages dans une chorégraphie verbale et physique décoiffante. Il est cette semaine au programme du festival Singuliers Pluriel, au 2.21 à Lausanne.

«Lucas demandait si Jacques Demy et Michel Legrand avaient été ensemble… En couple…» Première à «entrer en scène», la mère est le fil rouge du spectacle. Aussi vive et drôle que son fils, mais un rien plus autoritaire, elle a des répliques qui fusent et font mouche. «Eh Lucas, c’est pas parce qu’il s’appelait Demy que c’était la moitié d’un homme!»