Lucerne «débarrasse» le LS de Margiotta

Arrivé à la Pontaise en prêt de la Juventus en juillet 2016, Margiotta avait connu un premier exercice réussi en Super League (18 matches, 8 buts, 5 assists). De quoi convaincre le LS à long terme et de débourser un peu plus d'un million de franc pour l'acheter définitivement en janvier 2018.

Mais les choses se sont alors compliquées et le buteur n'a plus jamais eu le même rendement à la suite de la relégation du Lausanne-Sport à l'échelon inférieur. La saison dernière, entre méforme et relégation en tribune, il n'avait marqué que trois et offert neuf passes décisives en 1338 minutes de Challenge League.

Le club vaudois a finalement réussi à faire de la place pour du sang neuf à la pointe de son attaque. Margiotta a signé pour trois ans avec le FC Lucerne, où il jouera déjà mardi en match amical face à Winterthour. A la Swissporarena, le Transalpin portera le No 9. (nxp)