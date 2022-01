Savigny – Lucie Theurillat élue à la présidence de la "Fédé" Née en 1919, la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes se féminise. C’est la deuxième fois en 103 ans, qu’une femme présidera l’institution. Yves Merz

Lucie Theurillat, nouvelle présidente de la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes (FVJC), lors de l’assemblée générale à Savigny dimanche 23 janvier. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

La Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes (FVJC), réunie en assemblée générale dimanche à Savigny (VD), a élu une nouvelle présidente, la deuxième femme en 103 ans d’existence. Lucie Theurillat, 26 ans, succède à Cédric Destraz qui a passé six ans à la tête de la «Fédé». Jusqu’ici vice-présidente en charge des relations médias, elle fait partie de la Jeunesse de Champagne depuis 2011.

Le comité central, qui devait être élu dimanche après-midi, sera lui aussi à majorité féminine, se réjouit la présidente qui se dit «féministe dans l’âme». La jeune femme a comme objectif de poursuivre le travail de prévention entrepris en 2021 sur le racisme et le sexisme au sein des Jeunesses et d’ouvrir les esprits sur ces thèmes un peu délicats. «Tout cela sans oublier le but principal des Jeunesses: garder les traditions et prendre du plaisir», a déclaré Lucie Theurillat.

Autre projet, l’amélioration de la mobilité et la diminution de l’impact sur l’environnement. Enfin, la FVJC est aussi à la recherche d’un bien à rénover afin de créer une Maison de la Fédération qui réunirait ses archives et servirait de lieu de rassemblement.

La création de la «Fédé» remonte à 1919. De 26 sociétés de Jeunesses campagnardes à l’époque, elle est passée aujourd’hui dans le canton de Vaud à plus de 200, qui organisent de nombreuses manifestations sportives et festives. Pour faire partie d’une Jeunesse, il faut être célibataire, âgé de 15 ans au moins et avoir terminé sa scolarité obligatoire.

