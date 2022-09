LIVRES | 21% de rabais pour les abonnés – Lucien Favre Un entraîneur suisse de légende

Après avoir été un joueur élégant, numéro 10 intelligent, Lucien Favre est devenu l’un des meilleurs entraîneurs de la planète football avec une particularité, il a toujours su tirer le meilleur de chaque joueur rencontré et ce ne sont ni Alex Frei, Johann Lonfat , Mario Balotelli ou Marco Reus qui nous contrediront. Son sens poussé du détail, le soin apporté à chaque geste, son travail méticuleux et son amour prononcé du beau jeu, l’ont amené sur le banc de quelques-unes des plus belles adresses du continent, dont celui, bien sûr, de l'OGC Nice mais aussi du Borussia Dortmund, Berlin, Mönchengladbach, Zürich sans oublier les clubs de ses débuts, Echallens et Yverdon-les-Bains.

