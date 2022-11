Football – Lucien Favre pique la mouche et quitte un plateau TV L’entraîneur vaudois de l’OGC Nice n’a pas du tout apprécié certaines questions liées à son avenir qui lui ont été posées après le nul de son équipe vendredi à Lyon (1-1). Cyrill Pasche

Très agacé, Lucien Favre a quitté un plateau TV après quelques questions qui lui ont déplu. Twitter – Prime Video

Il y a certaines questions qu’il vaut mieux ne pas poser à Lucien Favre. Comme celles concernant son avenir et les ambitions de son équipe de l’OGC Nice. Vendredi soir après le nul concédé à Lyon suite à un but encaissé à la 89e minute, l’entraîneur vaudois s’est exprimé sur le plateau de Prime Video… avant de déposer son micro et de repartir aux vestiaires, visiblement agacé et fâché.

«Qu’est-ce qu’elle veut dire votre question, alors? (…) Il y a des tas de choses à dire dont je ne veux pas parler», a-t-il répondu sèchement au journaliste qui évoquait son avenir et les projets de l’OGC Nice.

«Je vous l’ai déjà dit et je vous le répète, mais essayez de l’inscrire définitivement au fond de votre cerveau. On a un projet sur deux ans, d’accord?» Lucien Favre, entraîneur de l’OGC Nice, sur le plateau de Prime Video.

Le club racheté par Ineos il y a trois ans a pour ambition de concurrencer le Paris Saint-Germain dans un proche avenir. «Je vous l’ai déjà dit et je vous le répète, mais essayez de l’inscrire définitivement au fond de votre cerveau. On a un projet sur deux ans, d’accord? Pour jouer la Ligue des champions, pour concurrencer le PSG. Deux ans ce n’est pas quatre mois, d’accord? Il y a du travail. Et il faut bien dire qu’il nous manque quand même quelque chose...»

«Il manque quoi?», a enchaîné le journaliste. «Il manque des joueurs?» Après quoi Lucien Favre, agacé, a posé son micro et s’en est allé. «Je n’ai rien d’autre à vous dire. Bonne soirée», a conclu l’entraîneur vaudois.

Reprise le 28 décembre

Seulement 9e du classement après un début de saison décevant, l’OGC Nice est encore éloigné de la place en haut de tableau qu’il convoite. Quant au départ de Lucien Favre, il avait été évoqué par la direction sportive des Aiglons, selon RMC Sport.

L’équipe de Lucien Favre n’a plus perdu en Ligue 1 depuis la défaite du 1er octobre à Paris. L’OGC Nice accueillera le RC Lens le 28 décembre, juste après le Mondial au Qatar.

