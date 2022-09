Football – Lucien Favre sur un siège éjectable à Nice? Le poste d’entraîneur de l’OGC Nice du Vaudois serait en danger après un départ manqué et des tensions internes, selon Nice-Matin. Sylvain Bolt

Lucien Favre vit une période très agitée à la tête de l’OGC Nice. AFP

Les belles retrouvailles de Lucien Favre à Nice pourraient bientôt virer au fiasco. Seulement 13e de Ligue 1 avec huit points et déjà quatre défaites, le Gym ne tient pas la forme en ce début de saison. «Les dirigeants niçois se poseraient des questions sur la capacité de leur entraîneur à inverser la tendance. La trêve pourrait être agitée du côté du Gym», affirme Nice-Matin, ce mardi.



Selon les informations du média local, le poste d’entraîneur du Suisse est en danger. Les joueurs se sentiraient «perdus» sur le terrain, même s’ils respectent leur coach, plus qu’ils ne le comprennent. Moins de trois mois après son retour à Nice, alors qu’il était annoncé en grande pompe pour remettre le club français sur le podium d’ici deux ans. Comme il l’avait fait lors de sa première aventure niçoise (2016-2018), où il avait permis à l’OGC Nice de terminer à la troisième place de Ligue 1 en 2016/2017.



Le «remariage» de Favre et Nice ne se passe pas comme prévu. Dimanche dernier, la défaite face à Angers (0-1) et l’expulsion record (après 9 secondes) du Niçois Jean-Clair Todibo a mis le coach suisse hors de lui. «Je vois que l’arbitre sort le carton rouge un dixième de seconde après la faute. C’est beaucoup trop rapide. Il y a encore Dante derrière, s’est insurgé Lucien Favre. (…) On ne vient pas checker en France? Il n’y a pas le VAR? L’arbitrage est calamiteux». Le Suisse a aussi dû déplorer les récents débordements des fans niçois et ceux de Cologne en Europa League mais aussi le comportement inapproprié de son assistant Arjan Peco.

Mercato raté

Il y a un mois, le Vaudois avait également lâché en conférence de presse d’avant-match à Tel-Aviv un aveu: «Les objectifs du club ne sont pas très clairs…». Car Lucien Favre paie aussi une gestion du mercato qu’il n’a pas appréciée, le départ du directeur sportif Julien Fournier et l’arrivée de joueurs qu’il ne souhaitait pas. «Ils (les dirigeants niçois) ne l’ont pas vraiment aidé en lui déconstruisant un groupe», appuie Nice-Matin. L’ancien coach du FC Zurich est également défendu par son capitaine Dante.

«Le coach faut le laisser de côté, c’est trop facile de le cibler, a souligné le défenseur brésilien. Quand tu lui donnes son équipe 24 heures avant la fin du mercato, tu es moins crédible pour te poser des questions sur ses qualités. Tout doit encore se mettre en place.»



Selon Foot Mercato, les dirigeants de l’OGC Nice vont rencontrer Mauricio Pochettino dans les prochaines heures afin de lui présenter un projet de longue durée. Le technicien argentin, libre depuis son départ du PSG, viendrait remplacer son homologue suisse. Des informations confirmées par Nice Matin. Le départ de Favre coûterait trois millions d’euros d’indemnités au club français, pour un entraîneur sous contrat jusqu’en 2024. La reprise de l’OGCN est prévue sur la pelouse du PSG, le 1er octobre prochain. Avec ou sans Lucien Favre sur le banc niçois?



Sylvain Bolt est journaliste à la rubrique sportive depuis 2019. Il couvre en particulier le ski alpin et le freeride, mais aussi le cyclisme et l’athlétisme. Plus d'infos @SylvainBolt

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.