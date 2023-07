Mobilité et environnement – Lucien Willemin, l’homme qui ose prôner l’achat de voitures d’occasion Cet esprit libre, qui multiplie livres et conférences, suggère de ne pas se ruer les yeux fermés sur les voitures neuves, fussent-elles électriques. Ivan Radja

Les dizaines de milliers de voitures d’occasion qui dorment chez les garagistes ne sont pas répertoriées, déplore Lucien Willemin (ici au Centre automobile du Nord vaudois). YVAIN GENEVAY

Lorsqu’il ne s’agit pas d’une posture, encore moins d’une provocation gratuite, nager à contre-courant requiert une véritable force d’âme et des convictions solidement ancrées. Du bon sens aussi, un flair et le sens de l’observation. Lucien Willemin réunit toutes ces qualités, à quoi il convient d’ajouter un enthousiasme communicatif. Et il en faut, pour planter des pavés dans la mare, à rebours de la doxa dominante.