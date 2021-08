Éditorial - Lucifer, un été de feu et d’eau

Tous ceux qui ont eu la chance de pouvoir prendre des vacances cet été auront été désorientés. En restant ici où en choisissant certaines destinations en Allemagne ou au Benelux, ils auront eu droit au mieux à du maussade et au pire à des trombes d’eau ou des inondations.

Panache de fumée d’incendie au-dessus d’Eubée. Claude Ansermoz

Notre série «À Vaud l’eau» est d’ailleurs revenue plus souvent qu’à son tour sur les dangers des crues, des glissements de terrain et l’effort de prévention qui devrait aller avec.

Plus au sud, ce furent une canicule rare et des incendies massifs qui attendaient les touristes. L’immense carte infographique publiée à ce sujet dans «Le Monde» du 21 août fait… chaud dans le dos. Celui qui a pu partir en juillet ou en août autour de la Méditerranée sans voir une forêt brûler est un grand chanceux.

«Vu de satellite, le nord d’Eubée n’existe plus.»

C’est vrai, les raisons de ces incendies sont multifactorielles. Pyromanes, négligents et mafias foncières sont souvent à l’origine d’un départ de feu. Reste que la Sicile a battu le record européen de chaleur grâce à l’anticyclone Lucifer.

Ou que la canicule n’a jamais été aussi intense en Grèce depuis 1987. Ajoutons à ce four météorologique accélérateur de désastres des désinvestissements massifs en termes de moyens de lutte, mais aussi d’entretien de forêts qui, laissées à leur prolifération naturelle, en deviennent autant de mégafeux potentiels.

En éclaircissant régulièrement les espaces boisés, on peut diminuer drastiquement le phénomène. Depuis l’après-guerre, la Finlande (couverte à trois-quarts de forêts), régulièrement touchée par des sécheresses, a diminué par dix les surfaces brûlées.

Depuis mes îles de vacances, je voyais Eubée sous un épais panache en forme de champignon qui évoquait celui, atomique, d’Hiroshima. Sur une terre dont les mythes racontent les combats entre les Titans et les Hécatonchires, qui ont chacun cent bras et cinquante têtes.

La réalité, ce fut la lutte d’habitants abandonnés contre des géants de feu. Vu de satellite, le nord n’existe plus. On ne pourra plus y extraire des pins la résine dont on fait des cosmétiques, des peintures et le fameux retsina. Une perte de 6 millions annuels pour près de 1500 personnes.

Ni les 40% de la production du miel grec qui viennent d’ici. En l’absence de réduction des émissions de gaz à effet de serre, conclut la revue «Annals of Forest Science», les superficies brûlées en Europe méridionale pourraient augmenter de 5% à 50% par décennie.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.