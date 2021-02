Suisse – L’UDC donne un signal aux violences en attaquant Berset, dit Meyer L’UDC a dépassé les bornes en accusant la Suisse d’être une dictature dirigée par le conseiller fédéral Alain Berset, estime la coprésidente du PS. Avec de telles assertions, le parti donne, selon elle, une excuse aux opposants aux restrictions d’utiliser la violence.

Mattea Meyer partage la présidence du PS avec Cédric Wermuth depuis octobre 2020 (archives). KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

La résistance violente est permise et nécessaire contre une vraie dictature, remarque Mattea Meyer dans un entretien diffusé samedi dans les journaux alémaniques du groupe de presse Tamedia. «C’est une grave menace pour notre démocratie».

Il est angoissant de voir les méthodes utilisées par l’UDC pour éroder la démocratie en Suisse, ajoute la conseillère nationale zurichoise de 33 ans, soulignant que la comparaison est indigne pour les millions de personnes qui ont vraiment vécu dans une dictature.

Mais, pour MatteaMeyer, la question du rôle de l’UDC doit être abordée plus tard. Le plus important actuellement est, poursuit-elle, de surmonter la crise en tant que société. «Nous ne pouvons pas le faire divisés, mais seulement ensemble». En faisant de la question du respect ou non des règles un enjeu politique, l’UDC torpille, selon elle, toutes les étapes pour faire face ensemble au coronavirus.

La coprésidente du PS critique également les cantons qui ont laissé les terrasses de restaurants des stations de ski ouvertes pendant des semaines, malgré une interdiction du Conseil fédéral. Elle s’étonne que des gouvernements cantonaux élus se soient affranchis des règles fédérales. «Ceux qui ignorent des interdictions, torpillent les mesures prises pour améliorer la situation sanitaire».

ATS