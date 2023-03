Ressources énergétiques – L’UDC échoue à rouvrir la porte au nucléaire L’UDC a tenté jeudi de relancer la construction de centrales nucléaires. Le National lui a opposé son refus.

La population est en outre favorable à maintenir les centrales nucléaires selon un sondage, pointe Pierre-André Page. SABINA BOBST

Le parti conservateur a déposé une série de propositions en faveur du nucléaire lors de l’examen de la grande réforme de l’énergie. Il voulait faciliter l’octroi d’autorisation pour la construction de nouvelles installations nucléaires sur des sites préexistants sous condition, mais aussi autoriser les centrales de 3e génération, celles intrinsèquement sûres ou encore celles dont la fréquence des dommages au cœur du réacteur est d’1/100’000 ans.

Besoin nécessaire et urgent

«Relancer le nucléaire n’est ni un caprice, ni une mode. C’est un besoin nécessaire et urgent», a jugé Pierre-André Page (UDC/FR). «Notre autoapprovisionnement ne peut être réalisé sans l’apport de l’énergie nucléaire. Cette énergie ne doit pas nous faire peur.»

«L’eau, le vent et le soleil sont des éléments sympathiques. Mais ils ne suffisent tout simplement pas. Ne rêvons pas. Soyons réalistes», a poursuivi le Fribourgeois. Le nucléaire pourra garantir l’autoapprovisionnement de manière économique, efficace et sur le long terme.

Pierre-André Page a rappelé que les besoins vont augmenter, notamment en raison de la croissance démographique. La population est en outre favorable à maintenir les centrales nucléaires selon un sondage, a-t-il pointé. Monika Rüegger (UDC/OW) a quant à elle appelé à rester ouverts aux nouvelles technologies. «Les centrales de troisième génération n’ont rien à voir avec les précédentes. Ce serait comme comparer une voiture des années 60 à une Tesla d’aujourd’hui.»

Investissements trop onéreux

L’UDC n’a toutefois récolté qu’une poignée de voix auprès du PLR et du Centre. Christian Wasserfallen (PLR/BE) a notamment aussi tenté d’assouplir la législation en biffant les interdictions pour les autorisations générales pour les centrales nucléaires.

Tous les autres partis, les Vert-e-s en tête, ont majoritairement rejeté ces propositions. «Plus personne ne veut investir dans des centrales nucléaires. C’est trop cher. Si nous voulons construire de nouvelles installations, celles-ci devront être subventionnées par l’État», a contré Kurt Egger (Vert-e-s/TG).

«C’est de l’argent qui manquera pour le développement des énergies renouvelables», a-t-il poursuivi. «S’accrocher aux centrales est un obstacle au tournant énergétique», a abondé Delphine Klopfenstein Broggini (Vert-e-s/GE).

Problèmes de sécurité

«C’est aussi un immense problème en termes d’approvisionnement et de sécurité. Plus les centrales vieillissent, plus les arrêts sont fréquents», a-t-elle continué.

Et Delphine Klopfenstein Broggini de rappeler l’arrêt de 40% des centrales nucléaires françaises l’été passé pour des raisons techniques. «En Suisse, entre 2 et 3 incidents sont rapportés chaque mois.» Il n’y a en outre toujours pas de solution durable pour entreposer les déchets nucléaires, a soulevé Baptiste Hurni (PS/NE).

Les deux députés ont aussi souligné le problème de la dépendance à l’étranger pour l’uranium. «Selon Greenpeace, 60% de notre uranium provient de Russie», a mentionné la Verte. Tirer la prise du nucléaire avec un calendrier précis est nécessaire. Son parti aurait voulu que Beznau I et II ferme ses portes au plus tard en 2027, Gösgen 2027, Gösgen en 2032 et Leibstadt en 2037. La proposition a été rejetée.

Peut-être pour la 4e génération

Pour le PLR, ce n’est pas non plus l’heure de rouvrir la porte au nucléaire. «Quand les centrales de 4e génération seront commercialisables, une levée des interdictions pourra et devra être rediscutée», a toutefois estimé Susanne Vincenz-Stauffacher (PLR/SG). Mais ce temps n’est pas arrivé. Il n’y a pas d’urgence.

Le Centre a de son côté jugé qu’un relancement du nucléaire n’a pas sa place dans une loi visant à renforcer les énergies renouvelables.

ATS

