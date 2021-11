Risque de pénurie d’électricité – L’UDC fait du dossier énergie une «priorité absolue» Selon le parti, si des engagements ne sont pas pris en faveur de l’approvisionnement énergétique, le dossier devrait être retiré à la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga.

L’UDC demande à Simonetta Sommaruga de reconnaître l’échec de la stratégie énergétique 2050 et de garantir l’approvisionnement en énergie. KEYSTONE/Peter Schneider

L’UDC fait de la sécurité de l’approvisionnement énergétique une «priorité absolue». Si la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga ne prend pas d’engagement pour l’assurer, le dossier devrait lui être retiré, menace le parti.

Une «politique du réchaud de secours»: c’est ainsi que Marco Chiesa qualifie la politique énergétique de la ministre de l’énergie. Fustigeant de «dangereuses expériences idéologiques» de la gauche et des Verts, le papier de position de l’UDC «Pour un approvisionnement énergétique sûr, respectueux de l’environnement et abordable» revendique un changement de cap.

«Si Simonetta Sommaruga refuse de concrétiser cet engagement, le dossier doit lui être retiré», a déclaré le président de l’UDC Marco Chiesa. KEYSTONE

Un «pilier fiable»

Face au risque de pénuries d’électricité imminentes, l’UDC veut miser sur les énergies hydroélectrique et nucléaire comme «piliers fiables» de l’approvisionnement de la Suisse. «La durée de vie des centrales nucléaires existantes, respectueuses du climat, doit être prolongée. En outre, de nouvelles centrales nucléaires de dernière génération doivent être construites», demande le parti.

Quant aux projets de construction et de concession dans le domaine des énergies renouvelables (énergie éolienne, installations de biogaz, énergie hydraulique), l’UDC dénonce leur torpillage. Il exige pour l’éviter d’adapter les bases légales.

La Suisse ne peut plus compter sur les importations d’énergie des pays voisins ni de l’Union européenne, insiste l’UDC. Et les initiatives sur les glaciers, sur la biodiversité ou pour le paysage menacent encore davantage la sécurité d’approvisionnement, ont affirmé les représentants du parti.

En hiver surtout, les sources fluctuantes que sont l’éolien et le solaire ne servent que peu. Pour le conseiller national Christian Imark (SO) on ne pourra pas éviter les centrales à gaz. Mais «c’est difficile à concilier avec la politique climatique», a-t-il fait remarquer.

Pas de nouvelles taxes

Enfin, pas question d’introduire de nouvelles redevances ou taxes qui vont renchérir le coût de la production d’électricité. «Car ce sont les contribuables, notamment les PME, qui paient la facture», a rappelé l’UDC.

Le Conseil fédéral entend augmenter la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables en révisant la loi sur l’énergie et la loi sur l’approvisionnement en électricité. Il a transmis son message au Parlement cet été. Il y est également question d’améliorer l’approvisionnement en électricité en hiver.

