Élection du 7 novembre – L’UDC Fribourg lance un ticket à quatre pour le Conseil d’État Les députés Gilberte Schär, Philippe Demierre et Adrian Brügger ainsi que le conseiller général à Fribourg David Papaux sont candidats pour le conseil d’État.

L’UDC Fribourg part avec quatre candidats en campagne pour l’élection du Conseil d’Etat du 7 novembre, avec l’espoir de décrocher son premier siège depuis 25 ans. Keystone

L’UDC Fribourg lance quatre candidats dans la bataille en vue de l’élection du Conseil d’État du 7 novembre. Il s’agit des députés Gilberte Schär, Philippe Demierre et Adrian Brügger ainsi que du conseiller général à Fribourg David Papaux.

L’assemblée cantonale tenue jeudi soir en visioconférence a confirmé la proposition du comité stratégique présentée au comité directeur début mai. Ne comptant aucun conseiller d’État, l’UDC Fribourg se montre donc ambitieuse pour les élections cantonales de novembre sous la houlette de son nouveau président Christophe Blaumann.

Le ticket se veut le plus complémentaire possible, avec notamment une femme et un Singinois, qui représente la minorité germanophone. Il comprend ainsi la députée lacoise Gilberte Schär, 61 ans, ancienne coordinatrice romande du parti et agente immobilière, et le député singinois Adrian Brügger, 40 ans, agriculteur.

Ratisser plus large

On trouve pour étoffer le quatuor le député glânois Philippe Demierre, 52 ans, responsable administratif, et le conseiller général de la Ville de Fribourg David Papaux, 39 ans, avocat et ancien champion de judo. Le fait de présenter quatre candidats a suscité un débat au sein des instances du parti.

Pour certains, c’est trop, avec la difficulté de donner à chacun l’occasion de se faire connaître de la population. Pour d’autres, à l’image du chef de groupe au Grand Conseil Nicolas Kolly, la stratégie de partir avec un candidat, retenue depuis 25 ans, n’a jamais fait ses preuves. D’où l’idée de changer de stratégie.

L’UDC parie aussi sur le fait que les quatre candidats, de par leur complémentarité, ratisseront chacun des voix dans leurs milieux respectifs. À noter que le district de la Singine n’est plus représenté au sein du Conseil d’État depuis 2016 et le départ du gouvernement de Beat Vonlanthen (Le Centre).

Rien depuis 1996

Le dernier membre de l’UDC à avoir occupé un siège au Conseil d’État est le Broyard Raphaël Rimaz, décédé en 2017 à l’âge de 74 ans. C’était entre 1986 et 1996. Depuis, le parti agrarien, qui compte pour l’heure 21 députés sur 110 au Grand Conseil, a connu une longue série d’échecs en vue d’accéder à nouveau à l’exécutif cantonal.

Interrogé sur l’élection complémentaire au Conseil des États du 26 septembre pour remplacer le socialiste Christian Levrat, Christophe Blaumann a indiqué qu’une décision serait prise au plus tard mi-juin sur la possibilité d’une candidature UDC. Pour rappel, le socialiste a renoncé à son mandat à Berne pour prendre le 1er décembre la présidence de La Poste Suisse.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.