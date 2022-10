Succession d’Ueli Maurer – L’UDC Heinz Tännler entre en lice La section zougoise de l’UDC positionne le directeur des finances du canton dans la course pour le siège vacant au Conseil fédéral.

Heinz Tännler est le premier UDC de Suisse centrale à affirmer ses ambitions depuis que la course à la succession d’Ueli Maurer est ouverte (archives). KEYSTONE/URS FLUEELER

Le directeur des finances zougois Heinz Tännler (UDC) brigue un siège au Conseil fédéral. «Je peux confirmer ma candidature», a déclaré cet homme de 62 ans à l’agence de presse Keystone-ATS samedi, en réponse à des articles de presse.

Le président de l’UDC du canton de Zoug, Thomas Werner, a déclaré que le parti allait proposer la candidature de M. Tännler à la commission de sélection. Le parti soutient ses ambitions.

Sa formation devrait avoir le choix parmi les candidats, a déclaré Heinz Tännler à la «Schweiz am Wochenende». De plus, depuis la démission de Kaspar Villiger, la Suisse centrale n’est plus représentée au Conseil fédéral.

L’homme siège depuis 2007 au Conseil d’État zougois, où il a occupé le poste de directeur des travaux publics jusqu’en 2016, avant de passer à la direction des finances.

3e candidat de sexe masculin

Le Zougois est le troisième politicien UDC de sexe masculin à se porter officiellement candidat à la succession du conseiller fédéral Ueli Maurer. Auparavant, le conseiller national bernois et ancien président du parti Albert Rösti ainsi que le conseiller aux États bernois Werner Salzmann avaient déjà annoncé leur candidature.

L’Assemblée fédérale élira le successeur du ministre des finances Ueli Maurer le 7 décembre.

Le président du groupe parlementaire UDC Thomas Aeschi est également en discussion pour la succession. Comme Heinz Tännler, il est originaire du canton de Zoug. Il garde pour le moment le silence sur ses ambitions. M. Aeschi donnera des informations à ce sujet la semaine prochaine, a-t-il déclaré samedi, interrogé par Keystone-ATS.

ATS

