Élections fédérales – L'UDC intronise 57 candidats pour le Conseil national Le parti cantonal présente trois listes aux élections fédérales et vise la reconquête d'un quatrième siège à Berne.

L’UDC vaudoise lance trois listes pour l’élection au Conseil national. Une première. Samedi, la centaine de délégués réunis en congrès à Chavornay a validé cette stratégie. Ce sont 57 candidats qui défendront les couleurs du parti, le 22 octobre prochain.

La nouveauté réside dans la constitution d’une liste intitulée «UDC Liberté & Mobilité». Elle vient s’ajouter à la liste principale et celle des Jeunes UDC. «Nous voulons mobiliser le plus largement possible, ce qui explique cette nouvelle liste, indique le président cantonal Kevin Grangier. Le parti a un bon réseau dans les localités du canton, mais il faut mobiliser les gens.»

L’UDC compte faire une campagne de terrain en appliquant «la stratégie de la poignée de main». «Les réseaux sociaux sont bien pour se faire connaître. Mais ils ne permettent pas de convertir les gens. Pour cela, il faut les rencontrer», estime Kevin Grangier.

Le courage de Churchill

En ouverture de congrès, le président a fait un laïus sur le thème du «courage». Celui d’un parti qui se bat souvent «seul contre tous» et qui «a raison avant les autres». Alors que Charles III se faisait couronner au même moment, c’est Winston Churchill que Kevin Grangier a cité devant les militants: «Le succès n’est pas final, l’échec n’est pas fatal: c’est le courage de continuer qui compte.»

Il faut dire que le parti qui «a raison avant les autres» n’est pas dans une très bonne dynamique électorale. Il a laissé des plumes lors des cantonales de 2022 et les dernières élections fédérales lui ont coûté un siège. L’UDC vaudoise ne compte plus que trois élus à Berne. Seuls deux sortants se représentent: Jacques Nicolet et Michaël Buffat, qui est également candidat au Conseil des États.

Jean-Pierre Grin rend son tablier après seize ans sous la Coupole: «Sans prétention aucune, j’espère qu’il faudra deux personnes pour me remplacer.» Autrement dit, le parti veut inverser la tendance et récupérer un quatrième siège cet automne.

Pour y arriver, les espoirs se fondent sur le chef de groupe au Grand Conseil, Yvan Pahud, de Sainte-Croix, et sur l’ancien chef de groupe Philippe Jobin, d’Échichens. Ce sont les noms qui reviennent le plus souvent. Il y a également celui du député et syndic de Froideville, Jean-François Thuillard. Mais celui-ci devrait prendre la présidence du Grand Conseil en 2024. Une élection à Berne le forcerait à faire un choix difficile.

Il revient aux deux sortants de tirer les listes. Les instances de l’UDC Vaud n’ont pas encore décidé qui sera la tête de liste entre Michaël Buffat et Jacques Nicolet. Le premier enchaîne les campagnes électorales. Après les cantonales de 2022, il commence à être rôdé: «Il faut parler avec les gens de leurs problèmes, le pouvoir d’achat, notamment».

Neutralité et liberté

L’accent sera mis sur deux valeurs que le parti juge toujours plus malmenées: la neutralité et la liberté. «Prenons l’exemple de la loi sur le climat sur laquelle on vote le 18 juin prochain, explique Jacques Nicolet. Nous ne mettons pas en doute le réchauffement climatique. C’est la méthode qui nous pose problème. Interdire et taxer n’est pas la solution, selon nous.»

Ces élections fédérales sont aussi l’occasion de faire un retour au bercail pour certains. L’ancien député UDC Eric Bonjour, qui avait quitté le parti pour adhérer au PLR en 2013, figure sur la liste au National. «Sa traversée du désert a duré dix ans», sourit Kevin Grangier. Ancien candidat au Conseil d’État, Pierre-Yves Rapaz avait démissionné du Grand Conseil en 2020, après y avoir passé vingt-cinq ans. Le Bellerin se relance dans une campagne fédérale.

