Élections à Vallorbe – L’UDC irrite en prenant le train pour sa campagne Sur ses affiches, ses papillons et les réseaux sociaux, la section locale utilise une photo d’une vieille locomotive à vapeur. L’association qui exploite la machine n’a pas été consultée et s’en émeut. Frédéric Ravussin

La section UDC de Vallorbe a utilisé une photographie d’un train historique exploité par une association locale pour faire campagne. DR

L’association 141.R.568 n’a rien contre l’UDC. Ni contre tout autre parti, d’ailleurs. Mais elle ne veut en aucun cas être apparentée à une couleur politique. «Nous sommes absolument apolitiques. Le contraire pourrait être néfaste pour nous», clame son président, Eric Chevalley. Son sang n’a donc fait qu’un tour en milieu de semaine dernière quand il a découvert les affiches et papillons de campagne de la section de Vallorbe du parti bourgeois, de même que la photo principale de la page Facebook de ce dernier. Car en toile de fond, c’est bien le train historique qu’ils exploitent qui y est représenté.

Certes, l’image de la vénérable machine n’est pas la première chose qui frappe quand le regard est confronté à ce support de campagne. «Peut-être, mais de par son unicité, notre train est aisément reconnaissable», relève Eric Chevalley. Et s’il est pareillement remonté, c’est que l’UDC vallorbière n’a pas pris langue avec son association pour savoir si elle pouvait utiliser leur image pour faire campagne. La section ne dit pas le contraire.

«Agir de la sorte, c’est juste un procédé apparemment non réfléchi, s’agace Eric Chevalley. Nous leur avons écrit vendredi en leur demandant qu’ils retirent cette photo des réseaux sociaux et qu’ils ôtent les affiches placardées dans tout Vallorbe.»

«C’est le viaduc, symbole vallorbier, que nous voulions mettre en avant.» Italo Facchinetti, président de la section UDC de Vallorbe

Sur l’image en question, la 141.R.568 traverse le viaduc du Day, à toute vapeur. «Or c’est bien ce viaduc, symbole vallorbier, que nous voulions mettre en avant», se défend Italo Facchinetti. Et le président de section d’expliquer qu’à la base, il était question de mettre cet ouvrage d’art en lumière, au sens propre, pour accompagner leur slogan de campagne – «Votre train pour l’avenir» – en lien avec le thème de la mobilité qui est sur toutes les lèvres. Un souhait rendu impossible par des raisons techniques.

«Alors quand un de nos membres m’a dit connaître quelqu’un qui avait de belles photos du viaduc, nous l’avons contacté. Il a accepté de les mettre à notre disposition et nous avons choisi celle-ci. En aucun cas j’ai pensé que cela pourrait nuire à qui que ce soit et que cette affaire allait dérailler…»

Encore en place

Le conseiller communal regrette que cette histoire fasse autant de bruit. «Il me semble qu’il y a des choses bien plus graves. D’autant plus qu’il faut une loupe pour lire l’immatriculation qui identifie cette locomotive. Mais bon, au final, ça fait aussi parler de nous…» Dimanche, l’image ne figurait plus en bannière de la page Facebook de la section politique. «Mais on la retrouve plus bas et les affiches sont encore en ville», soupire Eric Chevalley.

L’UDC vallorbière a bien reçu la demande de l’association. «C’est exclu que l’on retire nos affiches. Elles resteront en place jusqu’au 7 mars. Mais on en fera d’autres si on en remet pour le deuxième tour», promet Italo Facchinetti.