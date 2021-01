Élections à Épalinges – L’UDC lance deux candidats à la Municipalité Tous partis confondus, ils sont onze à prétendre à un des cinq sièges à l’Exécutif en mars prochain. Laurent Antonoff

Anne-Marie Fischer et Yann Glayre, les deux candidats UDC à la Municipalité d’Épalinges

Et deux qui font onze. Pour les prochaines élections communales à Épalinges, ils seront donc onze à prétendre à un des cinq sièges municipaux. Les deux derniers candidats, ce sont ceux de la liste UDC. Il y a Anne-Marie Fisher (57 ans), cheffe de groupe au Conseil communal, et Yann Glayre (32 ans), conseiller communal et député.

Le programme politique de l’UDC s’articule autour du soutien à la classe moyenne, de la maîtrise des dépenses publiques et du retour d’une police communale. Yann Glayre: «Il faut préserver le pouvoir d’achat de cette classe moyenne en luttant notamment contre la multiplication des taxes. Nous prônons une écologie responsable par la sensibilisation. Il s’agit de se concentrer sur les bonnes choses, comme l’énergie grise.» L’UDC ne siège pas à la Municipalité. Son groupe est le plus petit du Conseil communal avec huit représentants. Dans sa course à l’Exécutif d’Épalinges, l’Union démocratique du centre ne passera pas d’alliance au premier tour. «Avec plusieurs listes à droite, l’idée est de mobiliser tous les électeurs de droite.»

Les Verts lancent deux candidats à la Municipalité: le syndic sortant Maurice Mischler et Marisa Dürst. Les socialistes misent sur la conseillère nationale Brigitte Crottaz et le municipal sortant Pierre Jolliet. Les Vert’libéraux ont décidé de présenter Félix Schmidt, ancien président du PLR local. Le PLR se lance à trois: les deux municipaux sortants Alain Monod et Roland Perrin, et Fabien Loi Zedda, actuel président du Conseil communal, doyen de la Haute École d’ingénierie et de gestion du Canton de Vaud à Yverdon-les-Bains et ancien secrétaire général du Département de la formation et de la jeunesse. Enfin, le Groupe Hors Parti propose Ernest Corbaz.