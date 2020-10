Difficile récolte de signatures – L’UDC mal prise sur la rente-pont pour chômeurs âgés Le délai référendaire pour la prestation transitoire échoit demain. Or les paraphes manquent encore, selon Jean-Luc Addor (UDC/VS). Gabriel Sassoon

Le conseiller national Jean-Luc Addor (UDC/VS), membre du comité référendaire, estime que l’aide pour chômeurs âgés serait contre-productive. Keystone

La rente-pont pour chômeurs âgés est à deux doigts de se concrétiser. Le dernier écueil sur son chemin, c’est le référendum lancé par des élus UDC. Mais à un jour de la fin du délai pour le dépôt des signatures, fixé au jeudi 8 octobre, ses chances d’aboutir semblent compromises. Mercredi, les opposants n’avaient planifié aucune conférence de presse pour annoncer la traditionnelle remise de paraphes. Et pour cause: «En l’état, nous n’avons pas les 50’000 signatures requises. Et ce ne sont pas 20 petites signatures qui manquent, regrette le conseiller national Jean-Luc Addor (UDC/VS), membre du comité référendaire. Je suis sceptique, mais nous voulons nous donner une dernière chance pour mener ce combat jusqu’au bout.»

À moins d’un gros retournement de situation, les jeux semblent donc faits pour l’UDC, qui essuie un nouveau revers dix jours après le rejet dans les urnes de son initiative contre la libre circulation. La formation n’a pas directement endossé le combat, mais elle a soutenu les efforts de récolte de signatures. Et au parlement, tous les partis ont voté en faveur du projet l’été dernier, hormis les démocrates du centre, dont une poignée d’élus a décidé de lancer le référendum contre une prestation sociale jugée trop cher et contre-productive.

«La rente-pont vaudoise n’a pas conduit à une hausse du chômage chez les plus de 60 ans» Pierre-Yves Maillard, conseiller national (PS/VD)

Ficelée par les conseillers fédéraux Karin Keller-Sutter et Alain Berset, avec le soutien des partenaires sociaux, la rente-pont doit apporter une aide transitoire aux chômeurs de plus de 60 ans arrivant en fin de droits. Une catégorie de la population confrontée aux plus grandes difficultés pour retrouver du travail. L’objectif est de leur épargner de passer par la case aide sociale avant de toucher leur retraite. Le nombre de bénéficiaires est estimé à 3400 chômeurs pour un coût annuel d’environ 150 millions de francs. Les ménages de plus d’une personne devraient obtenir une prestation de 65’643 francs par an au maximum. L’aide est de 43’762 francs pour les personnes seules.

Contre-productif, selon l’UDC

Rebaptisée «rente de licenciement» par l’UDC, la prestation encouragerait les employeurs à mettre à la porte les travailleurs âgés, ont martelé les opposants. «C’est aussi une arnaque, insiste Jean-Luc Addor, seul membre romand du comité référendaire. Les personnes qui ont épargné toute leur vie n’y auraient pas droit», affirme-t-il. Pour prétendre à la rente, une personne seule ne doit pas détenir une fortune supérieure à 50’000 francs. La limite est de 100’000 francs pour les couples. Montants qui n’incluent pas la valeur du logement.

Ces arguments ont visiblement peu porté. Pierre-Yves Maillard balaie celui de l’effet boomerang sur l’emploi. «La rente-pont vaudoise n’a pas conduit à une hausse du chômage chez les plus de 60 ans», affirme-t-il. Le socialiste est à l’origine d’une prestation similaire dans le canton de Vaud, dont il a été ministre de la Santé jusqu’en 2019. Il voit dans le projet fédéral une «reconnaissance» à l’égard des plus âgés. «Une personne qui a le malheur de tomber au chômage lorsqu’elle approche les 60 ans a, en principe, travaillé trente ou quarante ans, parfois plus. Si elle ne trouve plus de travail, elle n’a d’autre option que de se tourner vers l’aide sociale, à laquelle elle n’aura droit qu’après avoir épuisé ses économies accumulées pendant toute une vie. C’est inacceptable.»

Si cela se confirme jeudi que le référendum n’a pas abouti, Pierre-Yves Maillard appelle le Conseil fédéral à aller au plus vite. «J’espère que la rente-pont entrera en vigueur le plus rapidement possible. Vu la crise du Covid-19 et la casse qu’elle génère chez les salariés âgés, il y a urgence.»