Référendum sur la loi sur le CO 2 – L’UDC présente son plan pour casser la vague verte Le parti conservateur mise sur le porte-monnaie des familles et des habitants de la campagne pour empêcher l’avènement d’un «monstre bureaucratique». Arthur Grosjean

Marco Chiesa Pour le président de l’UDC, la Suisse fait déjà tout juste concernant la protection du climat. Keystone

L’UDC ne peut plus voir la vague verte en peinture. Pour elle, il y a d’un côté les excités comme Extinction Rebellion qui usent de moyens illégaux et antidémocratiques pour faire pression et de l’autre côté, la grande masse des partis, qui sous prétexte de protéger la planète étend l’emprise de l’État en multipliant taxes, régulations et contraintes.

L’UDC s’est posé mardi à Berne comme le rempart contre les «mensonges» sur le climat et comme le parti du «bon sens». Elle a dévoilé son plan climatique qu’on peut résumer ainsi: non aux nouvelles taxes et oui aux progrès techniques. Pour elle en effet, pas besoin d’accélérer le mouvement. «La Suisse est déjà exemplaire en matière de protection du climat puisqu’elle a réduit de 20% ses émissions de CO 2 par habitant ces dix dernières années», martèle son président Marco Chiesa. Et une baisse de 50% sera atteinte d’ici 2030.