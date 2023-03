Urgence climatique – L’UDC sera seule contre tous le 18 juin, prévient Marco Chiesa À sept mois des élections fédérales, le président du parti a motivé ses délégués, réunis en assemblée pour mettre un terme à la folie de la loi sur la protection du climat.

Le président de l’UDC Suisse Marco Chiesa a prévenu ses troupes: la campagne pour la votation du 18 juin sur la loi sur le climat sera «rude». Une fois encore, ça sera tous contre l’UDC, a lancé le Tessinois aux délégués réunis samedi en assemblée à Meyrin (GE).

«La crise énergétique est désormais une réalité, aujourd’hui et demain. Et que font les autres partis? Ils aggravent encore la situation», a déclaré le président de l’UDC Suisse. Il a fustigé la loi sur la protection du climat, dont le titre est déjà «le comble du culot».

Cette loi entraînera de facto l’interdiction du mazout, de l’essence, du diesel et du gaz, a affirmé Marco Chiesa. La conduite automobile et le chauffage ne seront plus possibles qu’à l’électricité, ce qui va accroître fortement la demande, a-t-il ajouté. Dès lors, il faut, selon lui, appeler cette loi par son vrai nom: «la loi sur le gaspillage de l’électricité».

Le président de l’UDC Suisse a cité dans la foulée une étude de l’EPFZ selon laquelle, la nouvelle loi engendrerait un surcoût de plus de 6’600 francs par personne et par an pour les dépenses énergétiques. Il a aussi évoqué des investissements de l’ordre au minimum de 387 milliards de francs pour les nouveaux chauffages et les rénovations de maison.

«Nous devons mettre un terme à cette folie de la gauche rose-verte et couler cette loi mensongère et coûteuse», a conclu Marco Chiesa. Pour rappel, l’UDC avait lancé le référendum contre la nouvelle loi sur la protection du climat qui sert de contre-projet indirect à l’initiative sur les glaciers.

L’assemblée s’est ouverte avec les traditionnels sonneurs de cloches ainsi que l’hymne national. La réunion se déroule sous haute surveillance policière en raison d’un appel à manifester de l’extrême gauche contre la présence de l’UDC Suisse à Genève.

