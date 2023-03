Élections fédérales 2023 – L’UDC Vaud lance Michaël Buffat pour le Conseil des États Le conseiller national a reçu le soutien du congrès. Dans la foulée, les délégués ont aussi accepté de poursuivre l’alliance avec le PLR et Le Centre. Simone Honegger

Le conseiller national UDC Michaël Buffat se lance une fois de plus dans la course au Conseil des États. 24Heures/MARIE-LOU DUMAUTHIOZ

Ce n’était qu’une formalité. La petite centaine de délégués de l’UDC Vaud, réunie jeudi soir à Maracon dans le district de Lavaux-Oron, a désigné sans surprise Michaël Buffat pour défendre les couleurs du parti dans la course au Conseil des États. Au National depuis 2015, l’élu de Vuarrens âgé de 43 ans avait déjà tenté sans succès l’aventure en 2019 aux côtés de son collègue Jacques Nicolet. Cette fois-ci, il était l’unique candidat de son parti et figurera ainsi sur le ticket de la droite avec le PLR Pascal Broulis. L’ancien conseiller d’État avait fait le déplacement pour l’occasion, accompagné de Marc-Olivier Buffat, président de l’Alliance vaudoise (PLR-Le Centre-UDC) et de la présidente du PLR Vaud, Florence Bettschart-Narbel.