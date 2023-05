Votations du 18 juin – L’UDC Vaud seule à dire franchement non à l’initiative des Verts Une forte minorité du PLR Vaud est aussi opposée à l’initiative. Près de quatre délégués sur dix au congrès de mars auraient préféré dire non. Jérôme Cachin

En décembre 2022 au Mont-sur-Lausanne, le congrès de l’UDC Vaud était unanime pour rejeter l’initiative climatique des Verts vaudois. DR

L’UDC dénonce le cadre imposé par l’initiative des Verts vaudois en matière de placements financiers: «Nous sommes opposés à cette initiative car elle fait planer de grosses incertitudes sur la BCV, la Caisse de pensions de l’État de Vaud et la Caisse intercommunale de pensions, argumente le président du groupe parlementaire au Grand Conseil, Yvan Pahud. La BCV verra ses parts de marché perdues reprises par des banques comme l’UBS ou la Raiffeisen. Quant à la Caisse de pensions de l’État de Vaud, elle se trouve dans une situation très critique. Elle aura besoin de 2 milliards de recapitalisation. Or si on l’empêche de faire des placements, donc des rendements, les retraités verront leur situation se péjorer.» L’UDC serait-elle contre l’application de l’Accord de Paris? «Non, pas du tout!» répond Yvan Pahud.