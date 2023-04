Festival du jeu – Ludimaniak se recentre dans les ruelles d’Estavayer-le-Lac Avec une quarantaine d’ateliers pour les enfants, le rendez-vous staviacois revient au calendrier, du 2 au 4 juin. Sébastien Galliker

La journée des écoles de Ludimaniak réunira quelque 1400 élèves de Moudon à Morat (FR) en passant, bien entendu, par Estavayer (FR), vendredi 2 juin. JOANA ABRIEL

Il y aura toujours les immanquables que sont le tir à l’arc, la ferme, la magie, les Lego ou la pêche, mais aussi des retours comme la découverte de la lutte suisse, dont la présence avait initié la passion du couronné fédéral Romain Collaud, et quelques nouveautés. Pour sa 21e édition, Ludimaniak, le festival du jeu, s’apprête à réunir des milliers de têtes blondes, dès 3 ans, du 2 au 4 juin, dans le centre d’Estavayer-le-Lac, toutes les activités étant recentrées entre le château et la collégiale, via la place Saint-Claude et le jardin du musée.

«Une activité sensorielle pour parents et enfants sera accessible dès l’âge de 2 ans.» Christelle Corminboeuf, responsable des ateliers de Ludimaniak

«Dans les nouveaux ateliers, Estawarriors sera un parcours ninja. Les enfants pourront aussi s’initier à la coiffure ou au Vo Vietnam», a présenté François Meyer, président d’organisation, lundi. «Une activité sensorielle pour parents et enfants sera même accessible dès l’âge de 2 ans», précise Christelle Corminbœuf, responsable des ateliers.

Réservée aux écoles des environs, la journée du vendredi 3 juin s’annonce aussi particulière, puisque les classes seront sollicitées pour réaliser une flashmob (mobilisation éclair), dans la Grand-Rue, devant l’église des Dominicaines. À raison de six sessions sur la journée, quelque 200 enfants, à chaque fois, danseront ensemble sur une chorégraphie apprise juste avant. Cette journée réunira 1400 élèves de Moudon à Morat (FR) en passant, bien entendu, par Estavayer (FR).

Plus de 40 ateliers

Pour le reste du week-end, quelque 2200 inscriptions de bambins sont enregistrées pour les 42 ateliers au menu. Si les inscriptions sont possibles sur place, il est préférable d’anticiper via la plateforme www.ludimaniak.ch, accessible dès lundi 1er mai.

La manifestation au budget de 125’000 francs passera au paiement sans argent liquide. Divers spectacles sont aussi au menu, avec le duo de cirque Popeye & Olive, le magicien diabolique Jan Himself ou la compagnie itinérante Makadam. D’autres rendez-vous ne seront à l’affiche qu’un seul jour.

Sébastien Galliker est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2017. Au bureau de Payerne, il couvre l'actualité de la Broye vaudoise et fribourgeoise. Journaliste depuis 2000, il a travaillé à La Broye Hebdo, aux sports et en région. Plus d'infos @sebgalliker

