Nouveauté littéraire – Ludmila Oulitskaïa, à la lisière de l’ici et de l’au-delà La grande écrivaine russe publie un recueil de nouvelles qui interrogent avec une grâce rare notre appréhension de la mort. Rocco Zacheo

Ludmila Oulitskaïa est née en 1943 à Davlekanovo, dans la région de l’Oural. FRANCESCA MANTOVANI/GALLIMARD

Que faudrait-il penser de cette part d’invisible qui habite les êtres, de cette énergie intangible et peut-être immortelle qui, selon les expérimentations du médecin Duncan MacDougall, tient en 21 grammes? «Personne ne peut dessiner un atlas de l’âme», nous dit la grande écrivaine russe Ludmila Oulitskaïa, et s’approcher de la frontière qui la sépare du corps «est risqué et dangereux».

Nouveauté littéraire Ludmila Oulitskaïa raconte la peste avant la tempête C’est pourtant de cette lisière mystérieuse, de ce point de tangence entre l’ici et l’au-delà qu’il est question dans ce recueil de nouvelles. Un territoire secret et mouvant surgit ainsi, par des instantanés, des miniatures laissant deviner en filigrane le vécu dense des protagonistes et, plus explicitement, leurs poignantes expériences avec le trépas.

Zestes de fantastique

On trouve ici un souffle, court et doux à la fois, et une langue économe, ciselée dans toutes ses rondeurs, qui place le lecteur ailleurs, loin de cette fresque monumentale qu’a été «L’échelle de Jacob», ouvrage incontournable de l’auteure de l’Oural. Ces brèves histoires évoquent ce qu’il y a de réconfortant dans une réconciliation, par exemple. À travers les retrouvailles de deux sœurs en conflit depuis une éternité et que la mort de la mère finit par rapprocher: «Dans l’avion, elles relevèrent l’accoudoir qui séparait leurs fauteuils, Nina nicha son épaule chétive et son visage de moineau au creux de la grosse poitrine molle de sa sœur. Et elles s’endormirent toutes les deux. Elles étaient délivrées de la solitude.»

Ailleurs, des zestes de fantastique se faufilent dans le quotidien d’autres figures ordinaires. C’est alors une prodigieuse faiseuse de contes qui émerge dans ces pages, à travers l’expérience d’un médecin légiste ébranlé par sa dernière autopsie, et qui sera emporté par les notes du musicien qu’il vient d’éviscérer. Ou encore par le destin d’une femme, Sonia, qui se voit pousser des ailes lui permettant de rejoindre le monde des papillons.

La mort et ses tragédies. Oulitskaïa en esquisse les contours avec un sens émouvant de la suggestion. Cet art irrigue les adieux de l’agonisante Zarifa à ses amies. Il accompagne aussi le sort d’Alice et de son amour tardif, par une allusion foudroyante. Une voiture s’encastre dans un lampadaire, une des victimes, «qui tenait un bouquet de fleurs, fut tuée sur le coup».

