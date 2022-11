À la veille du dernier match de l’année, le LS se retrouve à six points des deux coleaders. Aviez-vous imaginé une telle situation l’été passé?

Je suis bien conscient qu’aujourd’hui, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes du public ni des nôtres. Cela dit, je savais que ce championnat allait être difficile, mais il ne faut pas non plus oublier qu’il est encore très long. Notre bon départ, sur le plan comptable, nous a peut-être donné la fausse illusion que tout allait être un peu plus simple que prévu. Or nous savons maintenant que tout est, et sera, plus compliqué encore.