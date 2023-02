Football – Challenge League – Ludovic Magnin: «C’est tout notre début d’année qui me satisfait» Vainqueur 2-1 à Wil vendredi, le LS a confirmé sur la pelouse du leader tous les progrès effectués depuis la reprise de janvier. André Boschetti

Ludovic Magnin a de quoi afficher un éclatant sourire. Grâce aux 13 points récoltés depuis la reprise en janvier, son LS n’est plus qu’à trois points du leader, ce FC Wil contre lequel les Vaudois l’ont emporté, vendredi soir. KEYSTONE

Le Lausanne-Sport a marqué les esprits, vendredi à Wil. Face à un leader de Challenge League qui présentait jusque-là un impressionnant bilan à domicile – 29 points sur les 33 possibles –, les Lausannois se sont imposés à la régulière en justifiant pleinement leur rôle de favoris à la promotion.

Une prestation convaincante qui leur permet désormais d’envisager la longue suite avec confiance et bien des certitudes supplémentaires. Mais pas suffisantes encore pour imaginer que le plus dur est fait. «Non, loin de là même, commence Ludovic Magnin. Mais c’est le genre de victoire et de prestation qui font du bien au moral. Même s’ils étaient très fatigués, les visages de mes joueurs étaient souriants sur le long chemin du retour.»

Trois jours de congé

Arrivés à Lausanne après deux heures samedi matin, l’équipe a eu la bonne surprise de se voir accorder trois jours de repos avant une reprise des entraînements fixée à mardi. «Après avoir beaucoup donné depuis un mois, j’ai senti que mon groupe avait besoin de retrouver un peu de cette fraîcheur physique, et surtout mentale, qui nous avait un peu fait défaut la semaine dernière contre Bellinzone. D’autant plus que deux échéances délicates nous attendent avec la réception de Vaduz puis un long déplacement à Schaffhouse.»

Un petit «cadeau» bienvenu qui est certainement le fruit de cette très bonne performance collective livrée à Wil qui replace le LS à un point seulement de ce deuxième rang synonyme de promotion. «C’est vrai que mis à part une quinzaine de minutes au cours de la première mi-temps où le jeu direct et agressif de Wil nous a causé quelques petits problèmes, mon équipe a très bien maîtrisé son sujet en jouant haut et en conservant, en deuxième mi-temps surtout, une belle emprise sur la rencontre. Pour preuve, Wil ne s’est pas ménagé la moindre occasion après la pause, si l’on excepte bien sûr le coup franc de Ndau dans les arrêts de jeu.»

«Cette série positive prouve que nous sommes en train de corriger les erreurs commises en automne.» Ludovic Magnin, coach du LS

Mais plus que de s’arrêter sur ce précieux succès, le coach de la Tuilière préfère souligner l’excellente entame d’année que réalise son équipe. «Je suis surtout content des treize points sur quinze que nous avons récoltés jusque-là. Cette série positive prouve que nous sommes en train de corriger les erreurs commises en automne. Notamment grâce à un déclic psychologique qui s’est produit lors de notre camp d’entraînement en Tunisie. Mais pas seulement. Le fait d’avoir une concurrence très relevée la semaine à l’entraînement oblige chacun à hausser son propre niveau pour être à la hauteur. Ce qui était loin d’être le cas en automne.»

Deux absents contre Vaduz

Mais, comme le montre encore les soucis inattendus que connaît Stade Lausanne Ouchy depuis quelques semaines, les choses peuvent aussi très vite tourner dans le mauvais sens. «Malgré notre bonne série, souligne Ludovic Magnin, nous ne sommes actuellement que barragistes. À nous de maintenir la cadence et de profiter du choc entre Yverdon et Wil du week-end prochain pour peut-être grappiller encore un rang. Mais de toute manière, je reste convaincu que, comme la saison passée, la situation sera très tendue en tête jusqu’au dernier match.»

Pour la réception de Vaduz, dimanche (16h30), le LS devra composer sans Nanizayamo ni Suzuki, tous deux suspendus. «C’est dommage, mais comme nous n’avons aucun blessé actuellement, je ne me fais pas trop de soucis: ceux qui seront appelés à les remplacer seront parfaitement à la hauteur». Après les doutes de l’automne, la résurrection printanière du LS est en marche.

