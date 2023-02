Football – Ludovic Magnin: «Nous n’aimons pas être chatouillés» L’entraîneur lausannois a de quoi pester après le match nul 1-1 concédé contre Bellinzone dimanche. Valentin Schnorhk

Ludovic Magnin ne comprend pas les opportunités laissées à Bellinzone dimanche. KEYSTONE

Il y a dans ce Lausanne-Sport presque une forme de fatalité: en trois matches contre Bellinzone cette saison, il n’a pris que deux points face aux Granata. Le 1-1 de dimanche succède à la défaite 1-0 de la 1re journée et à un autre 1-1, au mois de novembre. «Depuis le début, Bellinzone est une équipe qui ne nous convient pas», souffle Ludovic Magnin.

«Normalement, à 1-0, ça doit être terminé.» Ludovic Magnin, entraîneur du Lausanne-Sport

L’entraîneur du LS développe son propos, trouve des raisons qui permettraient de mettre des mots sur cette malédiction qui n’a pas vraiment de raison d’en être une: «Nous avons beaucoup de peine contre une équipe qui est à la limite du correct, qui casse le jeu, qui met des coups, qui tire les maillots. Nous ne sommes pas à l’aise face à ce genre de formation, qui met beaucoup d’engagement dans les duels. Nous n’aimons pas être chatouillés, comme on dit dans le jargon.»

À Wil vendredi

De quoi nourrir une véritable frustration. Parce que Lausanne aurait dû doubler la mise, après l’ouverture du score de Brighton Labeau en première période. Bien sûr, il y a eu une barre (Dabanli) et deux poteaux (Sanches et Baldé), mais ça ne rend pas plus heureux Magnin: «Moi, je vois plutôt que Bellinzone a eu trois actions de but en fin de match, alors qu’il n’avait rien dans le jeu, peste le technicien. Normalement, à 1-0, ça doit être terminé. Nous avons un problème avec la profondeur en ce moment, avec des erreurs de concentration. Les trente minutes de la deuxième mi-temps où nous avons arrêté de jouer, elles m’énervent.»

Magnin et le LS auront pour devoir de tirer une leçon de ce match-là, lorsqu’il s’agira de se rendre chez le leader Wil vendredi. «Il faudra faire une grosse performance, annonce l’entraîneur. Mais c’est bien, parce qu’aujourd’hui, nous avons eu un avant-goût de ce qu’étaient les duels. Car sur leur petit terrain, il y en a beaucoup.» Cela serait une bonne idée pour le Lausanne-Sport d’y maintenir son invincibilité en 2023.

