Triathlon – Ludovic Séchaud impérial à Lausanne Le Bussignolais de 21 ans a remporté en solitaire les championnats suisses. La Saint-Galloise Désirée Gmür titrée chez les femmes. Pierre-Alain Schlosser Lausanne

Ludovic Séchaud s’est imposé en solitaire à Lausanne. P-A Schlosser.

Le Triathlon de Lausanne attribuait ce week-end les titres de champions de Suisse de groupes d’âge et de relais mixte. 2200 participants ont pris part aux différentes épreuves. L’équipe de Triviera/ATLET a remporté le relais des élites devant les jeunes de TRYverdon (Tribu Performance) qui remportent l’or chez les Moins de 18 ans.

Lors des distances olympiques (1,5 km de natation, 40 km à vélo et 10 km de course à pied), Ludovic Séchaud a réalisé un one-man show. Après une bonne natation, le Bussignolais de 21 ans comptait 3 minutes d’avance après le vélo. Il a géré la dernière épreuve, terminant avec un peu moins de 2 minutes d’avance sur le Thurgovien Patrick Benz et 4 minutes sur le 3e, le Vaudois Jean-Claude Besse.

La Saint-Galloise Désirée Gmür s’est imposée chez les dames.

