Triathlon de Lausanne – Ludovic Séchaud sans rival à Bellerive Le Bussignolais de 21 ans a fait le show en remportant la distance olympique dimanche. Jean-Claude Besse troisième. Pierre-Alain Schlosser

Ludovic Séchaud n’a laissé que des miettes à ses adversaires lors du Triathlon de Lausanne. PIERRE-ALAIN SCHLOSSER

Ludovic Séchaud a été intenable dimanche lors du Triathlon de Lausanne. Quand le Bussignolais de 21 ans met le rythme, son patronyme ne ment pas. C’est chaud, et c’est show. Le Vaudois de l’équipe de Suisse a remporté l’épreuve sur distance olympique (1,5 km de natation, 40 km à vélo et 10 km de course) en une heure et cinquante-huit minutes.