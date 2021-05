Discussions rompues – L’UE cherche un plan B pour ses relations avec la Suisse Après l’échec cinglant de l’accord-cadre, les 27 États membres demandent du temps pour analyser la relation future avec la Confédération. Léa Marchal, Bruxelles

À Bruxelles, les diplomates et négociateurs européens se demandent de quelle nature seront les relations à long terme entre la Suisse et l’UE. KEYSTONE/EPA/FRANÇOIS WALSCHAERTS

Pour la Commission européenne, il n’y avait qu’une seule voie, et c’était l’accord-cadre. Elle se retrouve sans proposition concrète pour l’avenir des relations UE-Suisse, après l’annonce du Conseil fédéral de quitter la table des négociations.

«L’idée était de travailler uniquement sur un plan A, celui de l’accord-cadre, insiste un haut fonctionnaire européen. La Commission ne travaillait pas sur un plan B. Donc on doit seulement maintenant le mettre au point.»

La négociatrice Stéphanie Riso a ainsi informé les États membres de la situation ce mercredi et leur a demandé du temps pour analyser les nouvelles possibilités. Ceux-ci n’ont d’ailleurs pas non plus de réponse toute faite pour la Suisse.