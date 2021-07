Politique européenne – L’UE et la Suisse cherchent toujours comment se parler Ignazio Cassis s’est rendu mardi à Bruxelles pour tenter de clarifier les relations Suisse-UE après l’échec de l’accord-cadre. Sans progrès notable. Léa Marchal , Bruxelles

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis (à g.) en compagnie du commissaire européen Johannes Hahn, ce mardi à Bruxelles. Twitter

Les progrès se font attendre dans les discussions entre l’Union européenne et la Suisse. Alors que les chercheurs suisses se demandent quel est l’avenir de leur participation au programme Horizon Europe, l’UE et la Suisse cherchent encore sous quelle forme se parler. À Bruxelles, les observateurs attendent des annonces plus concrètes sur les dossiers en déshérence.

Après la rencontre infructueuse entre le président de la Confédération Guy Parmelin et son homologue de la Commission européenne Ursula von der Leyen en avril, c’était au tour d’Ignazio Cassis de faire une visite officielle ce mardi. Après deux longs mois de silence de la part de la Commission, il cherche à rouvrir le dialogue, à ses conditions.