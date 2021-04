Accord-cadre – L’UE ne veut pas porter le chapeau d’un éventuel échec des négociations Après la réunion de vendredi entre Ursula von der Leyen et Guy Parmelin, on estime à Bruxelles que les Suisses n’ont pas fait preuve de bonne volonté pour négocier un accord. Léa Marchal, Bruxelles

La fermeté du président de la Confédération lors de la réunion avec la présidente de la Commission Ursula von der Leyen a surpris les négociateurs européens. Getty Images

Trois jours après la venue du président de la Confédération à Bruxelles, les langues se délient dans les couloirs de la Commission face aux positions exprimées par la délégation suisse. Vendredi, après la réunion d’une heure trente entre Ursula von der Leyen et Guy Parmelin, le porte-parole de la Commission européenne avait sobrement résumé les divergences entre les deux parties, sans jamais déborder. Lundi, le ton est moins diplomatique dans l’entourage des négociateurs.

La discussion autour de l’accord-cadre s’annonçait compliquée, avec trois points de blocage persistants sur la protection des salaires, la liberté de mouvement et les aides d’État. Mais l’échange s’est révélé plus brutal que ce que la Commission imaginait. «Nous pensions chercher des solutions. Mais après trois mois de discussions, le président de la Confédération est venu pour dire que le texte de 2018 était non équilibré et que si l’UE n’acceptait pas de retirer ces points de l’accord pour les traiter séparément, il n’y aurait tout simplement pas d’accord», nous dit un fonctionnaire européen.