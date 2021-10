Pacte de stabilité – L’UE ouvre une consultation sur la réforme des règles budgétaires La crise sanitaire avait mis en pause les discussions autour du pacte, qui limite les déficits publics à 3% et la dette des pays membres à 60% du Produit intérieur brut. Avec le retour de la croissance, la question se pose à nouveau.

La crise économique liée à la pandémie a plus sévèrement touché les pays du Sud. KEYSTONE/Martin Ruetschi

La Commission européenne a lancé mardi une consultation publique sur la réforme du pacte de stabilité, espérant aboutir l’an prochain à un consensus parmi des États membres divisés sur le rythme de réduction des déficits publics à adopter après la pandémie.

«Je me réjouis d’un débat ouvert et franc dans les mois à venir, avec de nombreuses contributions et, je l’espère, sans tabou», a déclaré le commissaire européen à l’Économie, Paolo Gentiloni, lors d’une conférence de presse à Strasbourg.

Ce débat, amorcé avant la crise sanitaire, avait dû être suspendu début 2020 en raison du Covid-19 qui a entraîné une récession historique. Pour éviter un effondrement économique, l’Union européenne avait mis de côté temporairement le pacte de stabilité, qui limite les déficits publics à 3% et la dette à 60% du Produit intérieur brut (PIB). Avec le retour de la croissance, se pose la question de sa remise en place.

Celle-ci est prévue début 2023. Mais certains pays réclament plus de souplesse dans la réduction des dépenses, d’autant que la lutte contre le changement climatique va nécessiter de lourds investissements. Certains proposent par exemple d’exclure ces investissements verts du calcul des déficits.

Inégalités «Nord-Sud»

La question divise les États membres. Les pays du Nord dits «frugaux», dont l’Allemagne et les Pays-Bas, s’inquiètent de devoir payer pour les excès supposés de leurs voisins du Sud et redoutent l’abandon de la rigueur.

Mais la crise liée à la pandémie, en mettant à terre les activités touristiques, a plus sévèrement touché les pays du Sud comme l’Espagne, l’Italie, la Grèce ou le Portugal, aggravant des déséquilibres économiques déjà très forts au sein de l’UE.

Le débat public lancé mardi doit permettre d’aboutir à «un consensus large», a expliqué le vice-président de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis. Il s’agira de «résoudre la quadrature du cercle: d’une part, réduire la dette publique et, d’autre part, promouvoir l’investissement», a-t-il résumé.

AFP

