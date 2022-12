Crise énergétique – L’UE prépare un soutien à l’industrie européenne Les Vingt-Sept tentent de trouver une réponse commune pour aider l’industrie européenne, menacée par la crise énergétique et la course aux subventions américaines.

Les Vingt-Sept, réunis en sommet à Bruxelles, ont demandé jeudi à la Commission européenne de préparer d’ici à fin janvier des mesures de soutien à l’industrie de l’UE menacée par la crise énergétique et la course aux subventions américaines.

Les chefs d’État et de gouvernement de l’UE ont «donné un mandat à la Commission pour venir à la fin du mois de janvier avec des propositions (…) pour soutenir la compétitivité des entreprises européennes», a annoncé Charles Michel, le président du Conseil, institution qui représente les États membres.

Les Vingt-Sept tentent de trouver une réponse commune aux vives inquiétudes des milieux industriels, inquiets du risque de décrochage vis-à-vis de l’Asie et des États-Unis alors que le modèle économique européen reposait notamment sur l’énergie bon marché fournie par la Russie. La guerre et les sanctions ont définitivement détruit cet avantage compétitif.

Pression accrue

Moscou a réduit de 80% ses livraisons de gaz par pipeline à destination de l’UE depuis le début de son offensive militaire en février. Si l’approvisionnement européen est assuré pour cet hiver, grâce notamment aux importations de gaz naturel liquéfié acheté à d’autres fournisseurs, son coût a explosé, tout comme celui du pétrole et de l’électricité, au point de menacer la survie de secteurs entiers dans la chimie ou la sidérurgie.

La pression est accrue par le plan américain adopté cet été par Washington qui prévoit 370 milliards de dollars d’investissements en faveur de la lutte contre le changement climatique. Derrière l’objectif environnemental louable, il revêt un caractère protectionniste, avec des aides exceptionnelles réservées aux firmes implantées outre-Atlantique, susceptibles de saper davantage la compétitivité européenne.

Sur ce dossier, des discussions techniques sont en cours entre Bruxelles et Washington, deux semaines après que le président français Emmanuel Macron a réclamé des concessions au président américain Joe Biden lors d’un voyage aux États-Unis.

Dialogue avec Washington

«Nous souhaitons dialoguer pour plaider des exemptions en faveur des entreprises européennes», a souligné jeudi Charles Michel. Sans attendre un éventuel infléchissement de Washington, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a détaillé jeudi son plan de travail pour mettre sur pied son propre plan européen.

«Nous devons adapter nos règles en matière d’aides d’État pour les rendre plus simples, plus rapides», a-t-elle dit. La présidente a également plaidé pour augmenter les financements permettant d’accélérer la production d’énergie décarbonnée et la sobriété, afin de s’affranchir des importations d’hydrocarbure russe.

Elle défend également l’idée d’un «fonds de souveraineté» européen pour développer une politique industrielle commune et investir davantage dans des projets de recherche et d’innovation à l’échelle du continent: hydrogène, semi-conducteurs, informatique quantique, intelligence artificielle… «L’effort macroéconomique américain est d’environ 2 points de PIB. Il nous faut faire un effort comparable», a réclamé Emmanuel Macron.

Éviter le cavalier seul

Les Européens doivent s’efforcer de rester unis, face à la crise économique qui s’abat sur eux. Après la chute historique du PIB provoquée par la pandémie de Covid en 2020, la flambée des prix de l’énergie va faire replonger l’économie de l’UE en récession cet hiver.

Il s’agit de veiller à ce que les différents pays membres ne se lancent pas dans une course aux subventions qui se ferait inéluctablement au détriment des pays les moins riches. L’annonce d’un plan allemand à 200 milliards d’euros avait fait polémique cet automne. «On va devoir être très mobilisés pour éviter la tentation de la fragmentation du marché intérieur, tous les États n’ont pas les mêmes capacités», a averti Charles Michel.

Sur tous ces dossiers économiques, les Vingt-Sept se sont accordés pour se retrouver en sommet extraordinaire les 9 et 10 février prochain à Bruxelles. Ils devraient alors pouvoir «donner des orientations très fortes inspirées par les travaux de la Commission», a promis le président du Conseil. «Les semaines qui viennent vont être déterminantes. Elles auront un impact pour les années qui viennent sur la capacité de l’UE à rester une force politique et économique dominante au niveau international», a-t-il averti.

