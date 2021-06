Politique européenne – L’UE présentera en automne le futur des relations avec Berne La Suisse est au cœur des discussions de l’Europe politique, qui doit décider quelle approche adopter avec la Confédération après la fin des négociations sur l’accord-cadre.

La fin des négociations sur l’accord-cadre a poussé l’Europe, et en particulier la Commission européenne (à l’image, sa présidente Ursula Von der Leyen, à droite, avec Guy Parmelin), à s’interroger sur la relation avec la Suisse. KEYSTONE

La Commission européenne présentera à l’automne des détails sur l’avenir des relations avec la Suisse. Elle se basera sur une analyse approfondie, a indiqué mardi l’exécutif communautaire lors d’une réunion des ministres des affaires européennes des Vingt-Sept.

Les relations Suisse-UE ont figuré à l’agenda de la réunion, à côté de l’état de droit et de l’élargissement de l’Union. La Commission a principalement informé les États membres sur les relations avec la Confédération après l’échec des négociations sur l’accord-cadre.

Selon un diplomate européen, la Commission a affirmé qu’une approche commune était désormais nécessaire. Il faut faire comprendre à la Suisse qu’elle doit agir de manière constructive et proposer des idées – et qu’elle ne peut pas simplement dire «non».

La secrétaire d’État portugaise aux Affaires européennes, Ana Paula Zacarias, qui présidait la réunion, a qualifié la fin des négociations sur l’accord-cadre de «décision regrettable». «Nous voulons une relation importante et étroite avec la Suisse», a-t-elle déclaré. C’est important pour tous les pays de l’UE. Il faut maintenant trouver une «bonne solution pour une bonne relation avec la Suisse».

Trois États membres auraient pris la parole et souligné l’importance de maintenir des contacts étroits avec Berne.

La ministre autrichienne de l’Europe Karoline Edtstadler a plaidé sur Twitter en faveur de relations «aussi étroites que possible» entre la Suisse et l’UE, car la Confédération est «un partenaire important et étroit pour l’Autriche et pour l’UE». Selon elle, «les deux parties» doivent faire un pas en avant.

ATS

