Diplomatie sportive – L'UEFA dans l'engrenage de ses sponsors russes Le football européen dépend de ses présidents et sponsors russes. Gazprom jouit d'une relation particulièrement étroite avec l'UEFA, s'assurant la défense de ses intérêts. Rebecca Garcia

La Gazprom Arena abrite le Zénith Saint-Pétersbourg. KEYSTONE

Après les Jeux olympiques et la Coupe du monde, la Russie devait accueillir un nouveau grand événement avec la tenue de la finale de la Ligue des champions en mai. Va-t-elle réellement avoir lieu à la Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg, avec la crise politique actuelle? Même Boris Johnson, premier ministre britannique, a réclamé une relocalisation du match au sommet. «Quiconque s'attend à une action politique de l'UEFA se leurre. Cela ne va pas arriver», tranche Simon Chadwick, professeur et directeur des sports eurasiens à l'institut EM à Lyon.

L’UEFA a indiqué «surveiller de près la situation» mais elle prendra «les mesures en temps voulu, si elles se révèlent nécessaires».

Les experts le traduisent par de réels risques pour les spectateurs. «Si l’UEFA invoque la sécurité pour réattribuer la finale, la mesure sera comprise. Sinon, cela risque d’être pris pour une décision politique et de mettre de l’huile sur le feu», avance Rolf Schwery, directeur de son cabinet de consulting en responsabilité sociale des entreprises. Simon Chadwick abonde en son sens: «Des morts pourraient changer la donne.» C’est dire le poids des intérêts russes dans le football.

La Russie, force du football

Gazprom est l’un des sponsors principaux de l’UEFA depuis 2012, à travers la Ligue des champions et d’autres compétitions d’envergure du football. Le géant de l’énergie russe finance également le Zénith Saint-Pétersbourg et Schalke 04 depuis environ 15 ans. Même le club de Chelsea présente des liens avec la multinationale, puisque son propriétaire Roman Abramovitch lui avait vendu sa société en 2005.

Un homme incarne tous ces intérêts communs et lutte pour maintenir le cap. Alexander Dyukov a présidé le Zénith, a remporté l’élection à la présidence de l’Union russe du football, siège au conseil d’administration de Gazprom et est membre du comité exécutif de l’UEFA.

«Le football européen est totalement empêtré dans l’influence du gouvernement russe», explique encore Chadwick. «Ce n’est pas un simple partenariat comme avec Coca-Cola ou McDonald’s, on parle d’une entreprise qui vend de l’énergie aux gouvernements.» La multinationale contrôlée par le Kremlin sert à redorer l’image d’un pays souvent critiqué. Vladimir Poutine a répété sa volonté de contrer la «russophobie».

La professeure Andreia Soares e Castro, experte en science politique à l’Université de Lisbonne, a analysé les Jeux olympiques et la Coupe du monde. «La diplomatie sportive est un élément important de la stratégie de long terme pour augmenter le pouvoir de la Russie.»

Mais on omet toutefois une remarque sur un élément qui met à mal ce travail de relation presse rondement mené. «La campagne de «soft power» de la Russie est limitée par le manque de cohérence (et de crédibilité) entre l’image que la Russie veut projeter et les actions du pays sur le terrain.» Toujours est-il que le gouvernement de Vladimir Poutine œuvre depuis des années pour attirer les touristes.

Utiliser l’image conduit les spectateurs à détourner les yeux des questions des inégalités ou des forces armées pour les focaliser sur les compétitions. Le discours à propos de la Russie sera le même que ceux de Thomas Bach sur la question des Ouïghours ou de Gianni Infantino sur les travailleurs morts au Qatar.

Il se traduira par une volonté de ne pas s’immiscer dans la politique. «C’est incroyablement naïf de penser que le sport en est dissocié», se désole le professeur et directeur des sports eurasiens. Alexey Sorokin, qui dirige le comité d’organisation local, a déjà promis que le processus suivait son cours. «L’UEFA est l’une des fédérations les plus grandes à travers le monde et opère au-delà du cadre de n’importe quel contexte politique.» Qui pourrait arrêter cela?

L’inactivité des uns et l’attentisme des autres ont mené à cette situation délicate. «La plupart des gens ne lèvent pas la tête de peur de se faire tirer dessus», image-t-il. Le football risque – encore une fois - de se détacher de toute question sociale pour célébrer les 22 joueurs sur le terrain.

Rebecca Garcia est journaliste à la rubrique sportive. Titulaire d'un master en journalisme de l'Université de Neuchâtel, elle s'intéresse particulièrement à l'économie du sport. Plus d'infos

